向大小車爭道說再見！ 雲林164線一期拓寬完工通車

〔記者李文德／雲林報導〕縣道164線是雲林海線重要聯外道路，但多年來道路僅8米寬，大小車爭道，地方強烈建議改善。縣府獲中央補助共投入6.79億元改善，先將4.4公里道路拓寬至20米，經近4年工程今(8)日正式通車，估可紓減近5成車流。縣府表示，此為164線拓寬第一期工程，完工後命名為「顏思齊大道」，後續更規劃2期工程，盼將道路拓寬至口湖。

縣道164線全長約12公里，雲林北港、水林及口湖互相串連的主要道路，往西可連接台61西濱快速道路，往東可接台19線，跨越北港溪延伸到嘉義新港、民雄，可與國道1號相接，車流量龐大。

縣府交工局長汪令堯表示，多年來此道路僅8米寬雙向2車道，更沒有機慢車道，大小車輛常常互相爭道，地方擔心安全問題，盼拓寬改善，透過交通部「生活圈道路交通系統建設計畫」補助4.63億元，地方再自籌約2.1億元改善。

汪令堯指出，此為164線道路拓寬改善第一期工程，起點從北港國中前至水林開台第一庄地標約4.4公里，將道路拓寬至20至24米，設置雙向4車道外，更增加機慢車道，此外更將電桿地下化打開道路天際線，經將近4年時間總算完工，預估可紓解近5成車流。

通車典禮由雲林縣長張麗善主持，公路局雲嘉南區養護工程分局長郭清水、立委丁學忠、北港鎮長蕭美文、水林代理鄉長張東凱、縣議員黃文祥等人剪綵，與民眾見證地方大事。

民眾表示，原本騎車都要很謹慎小心，深怕被大車擦身，如今道路寬敞，令人更有安全感。

張麗善表示，即日起以水林、北港的顏思齊開台歷史沿革，正式取名為「顏思齊大道」，另外164線道路將分期拓寬，規劃水林至口湖段，搭配水林外環道通盤檢討，粗估改善經費逾10億元，將向國土署及公路局爭取經費補助，讓交通路網更加完善。

縣府舉辦通車典禮，更將拓寬後的4.4公里道路命名為「顏思齊大道」。(記者李文德攝)

