向太佩服李亞鵬死撐經營醫院 爆料「有人藉此逼王菲復出」

天后王菲前夫李亞鵬因女兒李嫣患有唇顎裂，將心比心成立「嫣然天使基金會」，並於2012年創辦嫣然天使兒童醫院，救助許多唇顎裂病童，近日傳出因房東漲租，醫院積欠房租及相關費用累計已突破約1.1億台幣，醫院恐將面臨關閉或換址，引來不少人慷慨解囊。近日「向太」陳嵐在自媒體中談此事，除了稱讚李亞鵬的勇氣，也爆料有人藉此逼王菲復出。

向太最近在影片中分享好人難為，對她而言李亞鵬私下是個好人，大家都很喜歡他，這20多年來李亞鵬都在為自己的女兒奔波，也從女兒出生至今從未放棄，不斷花錢醫治，讓李嫣如今外貌與一般人已經無異狀，「因為他（李亞鵬）太了解這種痛苦，所以他才有這個宏願想要去弄這個醫院、想要去幫這些小朋友」。

向太說，其實他們之前幫李亞鵬籌錢，一直都是遠遠不夠的情況，就算王菲默默支持出錢，也還是不夠，因為這是很艱難的工程，光靠幾個人的力量絕對無法達成，這次事件曝光，傳聞就算引來更多人籌錢也還是不太夠，而網上開始有人「道德綁架」一些明星，獵巫、計算名冊誰沒出錢，向太認為都相當不妥，因為現在大環境不好，一年不見得接得到一部戲，接到也是要壓低片酬，每個人都有點吃緊，大家也都有各自的難處。

話鋒一轉，向太爆料「有一個人」很扯，開酬勞請王菲出來開演唱會，稱門票收入都會捐給醫院，但王菲想復出的話早就復出了，不用想一定場場爆滿，「那人家已經選擇不想開（演唱會），你為什麼要逼她呢？」且王菲也不是離婚後就不管這件事，這20多年來一直有在幫忙，她嘆王菲跟自己一樣只是做好事不想宣揚、炫耀，自己舒服就好，批評該人不該道德綁架王菲，但沒點名對方的真實身分。

