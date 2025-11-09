向太再轟王家衛！痛批拍片「無底洞」：拿人家錢不當錢太不道德

娛樂中心／綜合報導

著名導演王家衛執導的首部電視劇《繁花》雖已播畢兩年，但熱度依舊居高不下。近日，一名自稱參與過該劇編劇工作的古二（程駿年）在網上公開多段疑似編劇會議的錄音，其中一段錄音據傳為王家衛與編劇秦雯的對話，內容中他被指對多位中國藝人發表批評性言論，掀起網路熱議。

向太再度開砲。（圖／翻攝自向太小紅書）

向華強的妻子向太（陳嵐）也再度開砲，先前在直播中曾直言，與王家衛合作過的投資方「幾乎都賠錢」，並強調自己絕不會錄用對方。近日她再度開直播痛批王家衛拍片方式「極不道德」。

向太透露，有片商曾投資王家衛的電影，卻在拍攝過程中屢次被要求加碼：「追加500萬（約新台幣1992萬），500又500，就是無底洞呢」她更語氣強烈表示：「他這種拿人家錢不當錢的行為，我覺得很不道德。」並再三強調沒想合作。

