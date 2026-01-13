向太因「前任過世」崩潰大哭！生日成對方忌日：比親哥還親

演藝圈女強人向太。（圖／翻攝自向太Tiffany 小紅書）

影壇大亨向華強的太太向太（陳嵐）常以幹練女強人形象示人，日前在社群平台罕見流露脆弱一面，坦言9年前曾因前任離世嚎啕大哭，談及生離死別帶來的傷痛，也回憶兩人多年情誼的點滴。她透露，對方過世的那一天正好與她生日重疊，「你說會不會嚎啕大哭？」向太感慨地說。

向太回憶，隨著年紀增長，她對生離死別的感觸越來越深刻，「我最嚎啕大哭的，就是我的前男友，他在我生日那天離開。」她描述，這位好友突然因心肌梗塞離世，當時與妻子吵架，妻子住飯店，直到隔天返家才發現意外。向太接到對方最貼身的一名夥計來電，才得知好友已經過世。對她而言，生日也因此成了摯友的忌日，「少了一個這麼會照顧你的親人，為什麼突然走了，真的很不開心。」

廣告 廣告

好友過世後，向太與對方妻子仍保持聯繫，常常陪她聊天、遊玩。向太回憶，這位摯友以前追求妻子時，總會與她分享過程，「我認識一個女孩，很漂亮，中日混血，很有氣質，而且她吹長笛。」兩人情誼深厚，也可見彼此之間的信任與親密。

這位好友在向太心中有如親兄長，不僅是她人生的良師，更是她進入古董、字畫與珠寶收藏的「入門導師」，尤其在翡翠知識上，都由他傾囊相授。向太回憶，無論回台灣或香港，每次聚會都由他招待，甚至為李連杰準備滿滿一冰箱的滷味，細心照顧朋友的關懷至今難忘。影片中，向太罕見分享失去摯友的悲傷，也提醒人們珍惜身邊細心照顧自己的親友。

更多中時新聞網報導

宣萱見古天樂扛重壓先躲為妙

經典賽》鄧愷威備戰大聯盟 忍痛婉拒徵召

冬日療癒系旅遊 萌寵相伴吃好料