向太多年遺憾「沒有生女兒」被郭碧婷填補！婆媳倆親如母女，背後原因超溫馨

豪門婆媳關係常被外界放大檢視，但向太陳嵐與兒媳郭碧婷的相處，卻和刻板印象很不一樣。向太近日受訪時談起這段關係，坦言自己一直很想要一個女兒，卻連生兩胎都是兒子，直到郭碧婷進門，才補上這份遺憾，也感性說出：「生了兒子，卻多了一個女兒。」

向太透露，兒子長大後，親子之間的情感互動逐漸減少，特別是長子向佐12歲後，彼此就少了過去那種親密感。她一直很羨慕母女之間即使結婚後，仍能分享生活點滴的關係，這個心願多年來始終沒有實現，直到郭碧婷出現。

廣告 廣告

郭碧婷也用實際行動回應向太的真心。向太意外骨折時，她暫停工作，帶著孩子在身邊照顧；向太生日時，她突然現身直播間製造驚喜；平時相處時，也總是溫和回應。向太提到，郭碧婷身上自然流露的善良與孝順，包括收養流浪動物、照顧罹癌父親，這些特質都和她心中嚮往的家庭樣貌很接近。

兩人同為摩羯座，生日只差一天，性格都是外柔內剛。向太欣賞郭碧婷不追求表面風光，結婚時沒有要求聘金，也堅持用自己的收入照顧娘家，這點讓她想起自己年輕時白手起家的過程。向太也公開表示，未來會把畢生收藏的珠寶留給郭碧婷和孫女，展現對她的信任。

不少網友笑說「向太娶了郭碧婷」，其實正是在讚美這段婆媳關係。向太選擇用資源支持，而不是過度干涉，為郭碧婷買地設立動物收容空間，也尊重她在台北定居的決定；郭碧婷則以實際行動回應這份照顧，形成彼此尊重的相處模式。兩人外貌上的跨代相似，也讓不少人感嘆這份緣分的巧合。

延伸閱讀

郭碧婷素顏出遊被捕獲！「蹲海邊撿石頭」不化妝也亮眼 路人巧遇驚呼：真的好美

向太犀利喊「無性就是無愛」：柏拉圖都是捏造！ 呼籲婚前一定要先試車