向太宣布改遺囑！破億家產不給兒子曝原因：沒人有資格躺平

向太（左2）宣布破億家產不留兒，霸氣喊「沒人有資格躺平」。（圖／盧禕祺攝）

66歲香港影視製片向太（陳嵐）與老公向華強育有2個兒子，其中大兒子向佐與兒媳郭碧婷擁有一對兒女，向太對媳婦、孫子女的疼愛也有目共睹。而擁有破億家產的她，日前突然宣布考慮修改遺囑，表示想把資產留給第3代，更霸氣喊：「沒有人有資格躺平。」

向太日前在直播提到遺囑話題，透露自己最近與老公討論修改遺囑，「就是第二代我不給，我只給第三代」，並表示向華強對此贊同，還強調是2代通通不留，不只針對小兒子而已，「我不這樣嚇唬他們，他們不努力工作，沒有任何人有資格躺平」。

廣告 廣告

另外，向太也樂見醫療科技進步，認為多活5年就能見證到人類活過120歲，所以部份資產還要考量到自己的未來規劃，「我們要開心的花（錢），花個五十幾年，你要夠錢用，你才可以多享受幾十年壽命」，更說自己秉持「不忘初心，方得始終」的原則，認真做好理財規劃，才能過著舒服的生活。

據了解，向太與向華強擁有多處億元級房產與高價珠寶，部分資產已透過信託規劃，過去外界一直討論2個兒子能獲得多少家產，媳婦郭碧婷則收過不少向太高價值禮物。如今向太公布不傳給兒子、媳婦，有網友猜測這番話主要在提醒兒子們，「不允許任何人躺平，應該主要是在說給兒子聽」、「兩個兒子還沒郭碧婷努力」。

更多中時新聞網報導

「不只擅長鬼片」 陳雪甄再叩關女配

甲狀腺失調引發高血脂 耳穴療法助調脂降壓

諾貝爾計畫 陳培哲促重拾文化信心