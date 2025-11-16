向太小兒子赴美遭歧視吐痰！向佐抓狂「把人家手打斷了」

向太爆料，向佐小時候曾弟弟出氣，結果把外國小朋友的手打斷。（圖／翻攝微博）

香港影視大亨向華強之妻向太（陳明英）經常透過直播分享生活祕辛與他所看到的演藝圈許多小故事，廣受粉絲追隨。近日，她再度爆料向佐、向佑小時候的故事，哥哥不滿弟弟被歧視，竟把外國小朋友打到手斷掉，引發網友熱論。

向太在16日直播中意外提到向佐、向佑兄弟倆小時候在美國參加夏令營時，遇到了外國小朋友的歧視和欺負，眼見對方往弟弟頭上吐痰，向佐當場氣到毆打對方，「他們有被歧視的感覺，向佐抓著人家就打，把人家手打斷了。」

事實上，向佐自幼就跟隨著「功夫皇帝」李連杰習武，近年來也多次在鏡頭前以資深武術家自居，結果在節目《拳力以赴的我們》慘遭沒有武術底子的肖順堯痛擊，其實力飽受網友質疑。

此事立刻掀起網友討論，「第一次覺得向佐做了件為國爭光的事」、「打得好」、「國外其實滿多歧視的」；但也有不少人笑嘲，「向佐在擂台上的表現，我都懷疑他連強壯的普通人都打不過」、「這劇情點老派」、「又開始表演了」、「總覺得最近向太再努力強調一家人很愛國的感覺，有點刻意了」、「動用私刑，在美國沒被關？」

向華強夫婦和小時候的向佑合影。（圖／翻攝微博）

★《中時新聞網》關心您，拒絕暴力，請撥打110、113。

