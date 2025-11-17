向太小兒子遭歧視吐痰！向佐氣炸爆衝突「打斷對方手」
香港影視大亨向華強與妻子向太（陳嵐），育有向佐、向佑2個兒子，近日向太在直播中揭露兄弟倆小時候的故事，更爆料向佐曾因不滿弟弟在國外遭到歧視，當場動手將對方手打到骨折，消息曝光後，引發不少網友熱議。
向太近日在直播中罕見提及小兒子向佑，她提及向佐、向佑小時候曾到美國參加夏令營，沒想到卻遭遇外國小孩的歧視，對方直接朝著向佑頭上吐痰，讓身為哥哥的向佐相當生氣，直接與對方爆發肢體衝突，「他們有被歧視的感覺，向佐抓著人家就打，把人家手打斷了。」
據悉，向佐過去就跟著武打巨星李連杰學武，還曾拍過不少武術類型電影，而向太至今仍對這件事心有餘悸，更因此禁止子孫赴美讀書。消息曝光後，有網友感嘆兄弟情深，但也有網友認為方式過於偏激，認為不應該以暴制暴，保留證據尋求官方協助才是正確的處理方式。
