向太揭劉德華背債1.6億內幕 創業失利遭逼補虧空

影視大亨向華強的妻子、知名企業家「向太」陳嵐，近日在 Bilibili 上傳新影片談論「中產階級如何守住財富」，她以港星劉德華早年創業失利為例，直言「千萬不要衝動創業」，並透露劉德華當年曾背負高達4000萬港幣（約新台幣1.6億元）債務，這也是他向自己借錢的真實原因，影片內容再度掀起網友熱議。

劉德華。（資料照／台灣映藝提供）

向太在影片中提到，劉德華早期家境並不好，「你看華仔（劉德華）當年就努力拍戲賺錢，其實他家境也不好嘛。」她指出，當時劉德華被一群朋友勸說入股了一間影視與舞台製作公司，但因為他沒有時間親自管理公司事務，導致公司持續虧損，劉德華只能不斷加碼投資。

向太表示，劉德華受不了公司一直虧錢的狀況，決定不再投資並要求退股，但公司方面卻回應：「你退股可以，但公司可能要宣布破產。」對方甚至要求他必須拿出4000萬港幣把公司的虧空補上才能退股，「要不然就要破產」。她透露，劉德華之所以會向她借錢，就是因為「他就不想被說，說是個破產的人，很難聽，因為藝人就承受不了，這種名義上的損失」。向太認為，如果一個人沒有時間與經驗、又無法親力親為，以為只要有資金就能推動創業，這其實是最大的誤區，失敗機率非常高，因為根本無法真正掌握公司的狀況。

向太強調，單純以投資者角色參與創業風險極大，也不是人人都能像孫正義一樣具備投資敏銳度。她指出，即使是專業投資機構，投資上千個項目，最終可能只成功一個阿里巴巴，而外界看到的是亮眼獲利，卻忽略背後有大量投資仍以虧損收場。

