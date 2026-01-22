向太揭姐弟戀殘酷真相！點名蕭敬騰、林有慧 曝關鍵原因驚呆網友

記者陳宣如／綜合報導

香港影視大亨向華強的太太、資深製片人陳嵐（向太）近年積極經營自媒體，經常以直白語氣分享娛樂圈觀察與人生見解，累積大量關注。她先前多次在平台上談及演藝圈秘辛，言論常引發網友討論；近日她在新一支影片中針對「姐弟戀」直言不諱，並坦承大多數姐弟戀她不看好，僅點名「蕭敬騰與林有慧」是她眼中的例外，該段發言隨即在網路上引發熱烈回響。

向太（圖右）透露蕭敬騰（左2）19歲起就開始喜歡林有慧（左1），因此認為蕭敬騰的愛「不會改變」。（圖／翻攝自微博）

在最新一支影片中，向太被問及「姐弟戀是否靠譜」，她大膽表示，感情中最現實的關鍵之一仍是生育問題。她指出，雖然不少男性起初可能表示「不想要小孩也沒關係」，但她認為若日後男性改變想要孩子，而女性因年齡因素無法生育，將造成關係動搖。她認為這類現實條件的變化，可能使原本的愛情出現裂痕，並進一步影響雙方感情的穩定。

此外，向太也談到男性在成長與見識增加後，心理層面可能產生變化，尤其是自尊與自卑之間的拉扯，會讓感情面臨更多不確定因素。她表示，在這種狀況下，姐弟戀更容易遭遇波折，因此她對大多數姐弟戀不看好。

向太在社群平台大談對姊弟戀看法，表示演藝圈只看好蕭敬騰與林有慧這對夫婦。（圖／翻攝自小紅書）

不過，向太也提出例外，她特別點名金曲歌王蕭敬騰與妻子林有慧（Summer），稱這段感情她相當看好。她解釋，關鍵在於蕭敬騰對林有慧的追求時間長、情感基礎深厚。向太表示，蕭敬騰雖然現年30多歲、林有慧也已50多歲，但她認為蕭敬騰「不會改變」，原因是他從19歲起就開始喜歡林有慧，這份感情多年來未曾改變。

對於兩人結婚的過程，向太也提到一些細節。她表示，林有慧當初並不想結婚，蕭敬騰多年來持續付出與等待，直到某次在林有慧生日當天，他忍不住向對方求婚，最終獲得對方答應。向太以此說明，正是因為「追得太久」，使這段姐弟戀在她眼中更具穩固性。

蕭敬騰在林有慧生日當天求婚。（圖／喜鵲音樂提供）

針對向太的言論，網路上也出現不同反應。部分網友表示認同她的觀點，認為生育與人生規劃確實可能影響感情走向；也有人認為感情無固定模式，姐弟戀是否成功仍取決於個人與雙方相處方式，並不應以年齡差距一概而論。

