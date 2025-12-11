向太揭「脾氣最大港星」！她曾掀桌拒談邀約 最後竟成知己：像要結拜

娛樂中心／綜合報導

「向太」陳嵐近年轉往自媒體發展，因敢說敢講、掌握大量演藝圈秘辛，在網路累積超過千萬粉絲。近日她再度引發討論，公開回憶已故天后梅艷芳（阿梅），甚至直言：「在全香港男明星、女明星裡，脾氣最大真的就是阿梅。」但她也補充，梅艷芳對她卻格外尊重，兩人當年甚至因一次會面成了忘年好友。

向太在影片中談起90年代的往事。當時梅艷芳正處於事業顛峰，向華強的弟弟向華勝看上她的票房實力，想以高額片酬邀請她拍電影。但向太透露，因為向華勝開口方式太直接、態度強硬，「錢砸下去就想讓她答應」，結果反而把梅艷芳惹毛，雙方一言不合直接「掀桌」收場，合作當場破局。

事情卡住後，向華勝只好求助向太，希望她能出面談。向太說，她第一次見梅艷芳時，沒有急著講合作，而是先上前給了阿梅一個擁抱，用真心示好：「我是真心欣賞妳的。」兩人之後聊了三、四個小時，完全不提電影，只談人生、舞台、工作態度，氣氛意外契合，聊到甚至有「想結拜」的感覺。

在建立信任後，梅艷芳反而主動開口：「你們想找我拍戲嗎？好啊好啊。」完全沒再談片酬，合作順利達成。向太說，阿梅之所以願意點頭，是因為知道她不是來「談生意」，而是帶著誠意來交朋友。向太也分享，因為兩人迅速變得親近，她才敢在第一次見面就提醒梅艷芳：「脾氣真的可以收一收，不要讓自己吃虧。」她強調是真心關心對方，不是責備。意外的是，一向火爆的梅艷芳不但沒有發脾氣，反而對向太刮目相看，還說想跟她學怎麼當「大姊大」。

梅艷芳以《女人花》、《似是故人來》等經典歌曲紅遍華語樂壇，也曾以《胭脂扣》拿下金馬影后。她在2003年病逝後，身影依然是香港娛樂圈傳奇。向太此番回憶，不但揭露她私下真性情，也讓外界再次看到梅艷芳在表演之外的鮮活面貌。向太最後也感慨，人與人的相處要真心：「講假話一定會被拆穿，說真話也要有技巧。」她認為，願意講真心話、又能兼顧對方感受，才是她和梅艷芳能成為朋友的關鍵。

