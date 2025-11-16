向太改遺囑！破億家產不留向佐 親吐背後原因：沒人有資格躺平

向太（中）打算不留遺產給第二代。翻攝向太微博

66歲製片人向太（陳嵐）是香港影視大亨向華強的妻子，近日她在節目中談及家族財務與遺產規劃時，語出驚人表示，正考慮與丈夫修改遺囑，「第二代我不給，我只給第三代！」她強調，這並非針對某位子女，而是一視同仁，希望後代不要仗著家世而失去奮鬥心。

認為努力才有資格享福 向太：我都沒資格躺平

向太強調，向華強也支持這個想法，「我說你不給就通通不給，我不是只不給小兒子。」主持人驚訝問：「都不給？」向太也回答：「對啊，我不這樣嚇唬他們，他們不努力工作，躺平？沒有資格躺平！」她解釋自己並非要刻意懲罰孩子，而是想傳達財富要靠實力維持的觀念，直言：「沒有人有資格不努力，我都沒資格躺平。」

向太說要改遺囑。翻攝微博＠芒果撈小萌主

笑談長壽人生規劃 呼籲活得久就該開心花錢

向太表示自己對科技與醫療發展抱持信心，認為人類未來普遍能活到120歲以上，「只要多活五年，就能看到科技帶來的改變。」她也笑說，人應該開心地花錢，「要夠錢用，才能多享受幾十年壽命。」更喊話觀眾：「不忘初心，方得始終。」提醒大家要提前規劃財務，才能長久過得舒適。

億級家產不傳兒媳 網友讚：說給兒子聽的

事實上，向太與向華強擁有多處億元級房產與珠寶，部分資產早已透過信託規劃，她與郭碧婷、向佐一家關係親近，也時常寵愛孫子女，如今公開表態「不傳給第二代」，引發熱議，不少網友認為她這番話其實是對兒子們的提醒。



