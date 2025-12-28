向太曝寧靜「戀愛腦嫁老外」差點毀事業！ 親揭當年出手救她內幕

向太（陳嵐）近日在影片中談到往事，提及寧靜當年因為談跨國婚姻，一度差點毀掉自己的演藝事業。向太直言，當時看到寧靜在事業高峰期做出決定，覺得相當可惜，也因此主動出手幫忙，引發外界對女性事業選擇的討論。

向太回憶，1997年寧靜正值事業高峰，剛拿下金雞、百花雙料影后，卻因感情因素，選擇與美國演員保羅．克塞結婚，婚後跟隨對方赴美生活，沒想到異地生活並不順利，語言不通、工作機會有限，讓她的演藝事業很快陷入低潮。向太表示，當時看在眼裡覺得心疼，便主動聯絡寧靜，邀她回到華語圈發展，並為她安排復出作品《上海之戀》，同時在生活上提供香港住所與語言相關協助，希望她能重新站回螢幕前。向太形容寧靜真誠、有能力，也懂得感恩，不該就此被埋沒。

寧靜過去在受訪時，也曾談到這段婚姻出問題的原因。她指出，丈夫保羅強調男女完全平等，不僅財務上要求對半分，日常相處也不會特別讓步，與她心中期待的相處方式有落差。此外，文化差異也讓她難以適應，例如對方與父母多年未見，見面時僅簡單致意的互動方式，讓她感到不自在。她也坦言，年輕時「為了結婚而結婚」確實衝動，但回頭看待這段感情時，她認為「留下的是經驗，而不是後悔」。

相關往事再被提起後，網路上出現不同聲音。有網友認為，寧靜當年27歲正處事業關鍵階段，選擇離開舞台確實影響發展；也有人支持她的決定，認為每段經歷都是成長的一部分。寧靜後來在2011年選擇離婚，獨自照顧兒子，事業逐漸回穩，再度在幕前受到關注。

