向太曝破億家產不給兒子！突提5年後「可能活到120歲」網超毛
娛樂中心／周希雯報導
女星陳嵐年僅23歲就嫁給「香港娛樂大亨」向華強，成為如今家喻戶曉的「向太」，手握龐大演藝資源及人脈；不過看似強悍的她相當重視家庭，私下對2名兒子與媳婦郭碧婷寵愛不已，出手也相當豪綽。沒想到向太最近無預警證實，正在考慮修改遺囑，上億身家將不留給2名兒子和媳婦，強調是希望大家保持奮鬥精神，別想著靠家裡，因為「沒有人有資格躺平」。
向太最近在直播透露，近期和向華強討論是否修改遺囑，「第二代我不給，我只給第三代」，也就是跳過第二代的兒子向佐、向佑和大媳婦郭碧婷，全留給孫子女，向華強也支持這個做法。向太強調，此舉並非針對任何1名子女，而是一視同仁，「不給就通通不給，我不是只不給小兒子」，更點出背後用意，「我不這樣嚇唬他們，他們不努力工作！躺平？沒有任何人有資格躺平，我都沒資格！」
向太（右二）和向華強（右二）計劃，不把家產留給第二代。（圖／翻攝「向太Tiffany陳嵐」微博）
向太還透露，現代醫療及科學發達迅速，說不定很快就能大幅延長人類的壽命，「我只要多活5年，5年之內覺得所有科技都可以令我們受益，你就可能變成 120 歲。所以我們要開心花（錢），花個五十幾年！」向太強調財產的重要性，「你要夠錢用，才可以享受幾十年的壽命…我老是講不忘初心方得始終，你要把財富的規模控制在夠用到120歲的合理範圍，醫療科技會逐漸用到全民的身上，那我們都可以一起活到120歲，理好財你才能很舒服過」。
片段一出馬上在微博瘋傳，中國網友也保持兩派看法，不少人認同向太所說，「怕二代敗光吧，她不是說躺平嘛，肯定是有個兒子光花錢不賺錢唄，這個不給，又給另外一個，一碗水端不平吧」。不過，有人發現詭異1幕，「沒有人關注到120歲這個點麼？我感覺有錢人已經有了延壽的方法，而且她還強調5年」、「她為什麼強調全民，因為現在的有錢人已經在享用了嗎」、「近年來不是很多明星返老還童嗎」。
