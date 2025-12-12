向太爆內幕！當年出動「大劉」勸向華強上市 嘆：做中國女人真的不容易

向太跟向華強結婚多年，一同打拚事業。（翻攝向太微博）

向太（陳嵐）近來經常拍片分享演藝圈祕聞與人生體悟，最新一支影片中，她談及夫妻相處、事業與女性處境，直言：「做向太真的不容易，其實不管你是有錢還是沒錢，做中國女人都不容易。」她也透露，當年為了推動公司上市，曾出動香港富商「大劉」劉鑾雄等多名金融界好友勸說丈夫向華強，對方才點頭同意。

女人付出卻不被看見？ 向太嘆：做女人真的不容易？

向太感嘆，女人往往付出很多，卻很少得到男人的讚賞，「中國男人在這方面，大多數都一個樣，連向華強都不例外。」她甚至開玩笑說，下輩子想和丈夫對調角色，「不如換一下吧，下輩子我做向華強，你做陳嵐，你就知道我有多辛苦。」她坦言，女人要維繫家庭、感情與事業，操心的事情實在太多。

向太指出，許多女人都有這樣的心態，尤其是幫老公打理事業、甚至一起創業，付出的辛苦往往不被理解。「好像他是大決策人，你只是執行者，但沒有執行者，決策根本落不了地。」

向太感嘆當中國女人真的不容易。（翻攝向太陳嵐YouTube頻道）

她也回憶當年力推公司上市的艱辛過程。向太透露，當時向華強並不贊成上市，擔心港英政府會審視其家族背景，害怕牽連全家人，「他連家裡的人做過什麼事都不知道，怕害到全家人。」

然而向太認為，自己只想顧好兩人的小家庭，「大家族我也管不了，只要你沒做就好了。」她形容當時是不計後果，堅持一定要走上市這條路，「因為我們已經成功了，還要再成功，一定要找到突破點。上市了，還能證明你是清白的，多好？」

為了上市，向太甚至連離婚的招都想出來了，「我說不用他的名字，我先上，結果英國證監會主席說，我上也不行，因為我是他老婆。」然而向太回覆對方：「很不好意思，我們分居一年，今天到期，明天就可以離婚了。」對方當場傻眼。向太說：「我就跟你硬著來，你出招我還超。」

為了公司上市有多拚？ 向太親揭「出動大劉」關鍵內幕？

向太透露，當年第一次與英國律師見面，就跟對方打勾勾，要求對方承諾不能臨時退出，「我不知道這場仗要打多久，如果港英政府因為姓氏歧視、不讓他當上市公司董事，我們就打到英國樞密院，我都要把他打贏」。

她表示自己的決心是很厲害的，那段時間可以一個禮拜不出律師事務所，就為了上市的事情，每天都累垮了。最終港英政府審視向華強8個月後，才批准他擔任上市公司董事。

向華強後來被說服，同意公司上市，向太透露：「因為我叫劉鑾雄，又叫了我一個朋友，他們都是上市公司、對金融界很了解，就是勸我們真的要上市。」還說：「我還叫他們去勸他（向華強），我勸都沒有用、他就只會跟我吵。」

大劉跟妻子甘比。（翻攝kimbeechan_official IG）

公司成功上市後，向華強終於理解向太的用心。向太指出，上市不僅證明了丈夫的清白，未來若有人亂寫黑道或其他不實指控，也能依法提告，「誰敢亂寫，我就告誰。」

談到夫妻相處，向太流露些許無奈。她表示，向華強年輕追求她時，總是誇獎不斷，但婚後卻慢慢減少，「女人真的付出很多，如果有公公婆婆在旁邊看著，一定會讚賞我，可是我連他爸爸都沒見過」。她認為，女人其實要的很簡單，不是甜言蜜語，而是被肯定，「你就抱著我說一句『你真棒』，我就會覺得，一切辛苦都值得。」

最後，向太語重心長說：「希望中國男人要學習，去讚賞你的伴侶、你的老婆、你的愛人。」她強調，不論是職業婦女還是全職主婦，都為家庭默默付出，「哪個女人不喜歡被哄一哄？男人不能把一切當作理所當然，一定要學會讚許她。」

