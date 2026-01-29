向太爆劉德華遭瘋狂粉絲圍堵 「朱麗倩躲車底蓋毛毯」

劉德華與老婆朱麗倩家庭生活低調。（圖／中時資料照）

64歲天王劉德華出道至今45年，橫跨影視歌三棲，人氣歷久不衰，至今仍擁有大批鐵粉支持。劉德華於2008年與老婆朱麗倩結婚，2012年迎來寶貝女兒劉向蕙，對家庭生活一向相當低調，妻女都極少公開曝光。近日，向太（陳嵐）在影片中談及過去劉德華巔峰時期的「瘋狂粉絲」，回憶起1990年代的追星亂象，至今仍印象深刻。

向太透露，當年劉德華人氣極高，所到之處常被大批粉絲追隨，甚至家門口都會有粉絲守候，向太心疼表示，最辛苦的其實是朱麗倩，為了避開眾人目光，出入幾乎都得刻意低調，「他老婆那時候最可憐，他那時候還沒有結婚，朱麗倩跟了他很久了，永遠出入都是另外一部車，她不是坐劉德華的車，那他老婆可能躲車底下，用毯子蓋著。」，甚至還曾躲在車底下、用毛毯蓋住全身，只為不被粉絲發現，「這樣就看不到有人。」

向太也回憶，過去與劉德華一起進行電影宣傳時，曾安排多達10名保安隨行，仍難以應付場面，她形容當時粉絲情緒極端激動，不僅圍堵巴士不讓車輛離開，甚至拿棍子敲打車身，餐廳玻璃也被砸毀，「那時候粉絲很瘋狂，堵著巴士不讓我們走，想著劉德華在，還拿著棍子敲，巴士根本開不動那巴士，餐廳玻璃都被砸爛了，哇靠我覺得太兇悍。」

最後，情況一度失控，粉絲還派出一名代表上車確認劉德華是否真的在車上，發現他並不在場後，才肯放行，讓車輛離開現場。向太直言：「你不讓他們(粉絲)上來也不行，巴士一直在被棍子敲，你都有點昏了」。

向太爆劉德華昔日曾遭瘋狂粉絲圍堵。(圖 / 翻攝自向太微博)

向太也語重心長勸告粉絲，追星應該適可而止，不該因過度迷戀而荒廢學業或工作「那不是一個正確的追星方法」，強調健康的追星方式，是在能力範圍內支持偶像，從作品中獲得正能量，「你該工作時工作，該讀書時讀書，有空的時候他有演唱會去參與一下，獲取一些正能量」。

向太也指出，偶像的存在應該是榜樣，而不是錯誤的情感投射，「追星真正的意義是讓你成為更好的人，你喜歡一個偶像，應該把他當成榜樣，而不是把他當爹、當老公、當男朋友。」

