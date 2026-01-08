向太爆料大佬最愛2特質女人 語重心長：千萬不能當花瓶

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港演藝圈大亨向華強妻子「向太」陳嵐，近日在影片中透露演藝圈秘辛，被問到「大佬喜歡什麼樣的女人」的時候，向太直指必須要有2種特質，她強調自己跟向華強是特例，而且語重心長地說：「女人千萬不能做花瓶」。

向太表示，很多男人在還沒有功成名就的時候，喜歡的女人是某一種類型，但是成為大佬之後，就會換口味，找不一樣類型的女人。向太說自己跟向華強是特例，夫妻倆一起打拚，到最後事業都在一起。

廣告 廣告

向太(左)強調自己跟向華強因共同打拚事業，因此算是特例。(資料照，記者潘少棠攝)

真正能被「大佬」娶回家的女人，根據向太的觀察通常具備兩大特質：第一種是能把家庭打理妥當、照顧好孩子，並在人情世故、送禮應酬等層面，成為丈夫最可靠的賢內助；第二種則是能與丈夫一起打拚事業，在關鍵時刻成為助力，甚至替對方出面「扮壞人」，處理那些不好說的事情。

向太以某位香港富豪為例，指對方年近90歲仍不斷再婚，「他就是娶一個、生一個，覺得沒興趣了就再娶一個漂亮的」，婚姻都很短暫。向太直言，這類婚姻多半都有婚前協議，「妳分不到他的錢，珠寶也只是借妳戴的」，在對方眼中，妻子就是花瓶，隨時都能被替換。

向太特別強調女人千萬不能做花瓶，因為花瓶會舊、會蒙塵，也很容易被摔爛。大佬對於空有外貌的花瓶也很容易厭倦，所以更換的也很快。向太指出「花瓶備娶回家後不會增值自己，還是個花瓶啊」，尤其外貌會衰老，一個女人如果沒有自己的靈魂，到最後也只不過淪為擺飾。

「其實男人很現實，一定要有作用的。」向太直言，就算選擇當賢內助，當大佬的女人也必須要學習禮儀，如果像跟她一樣與老公一起在事業上努力，更需要知識和學問，所以她認為身為一個女人，無論嫁人或不嫁人，都要創造出自己的價值。

【看原文連結】

更多自由時報報導

向太生日當天知「前男友過世」罕崩潰大哭！驟逝原因曝光

蔡依林大動作反擊抹黑！挨告對象竟是《星光》女歌手

恭喜！49歲蕭煌奇拋出震撼彈 閃電宣布結婚

別剉～赤馬年5大煞氣！ 12生肖「雙陽並耀」暢旺流年開新局

