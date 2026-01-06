向太爆料「台灣女星鬧笑話」！洗手水當茶喝被取笑

向太爆台灣女星鬧笑話往事。（圖／翻攝自向太 小紅書）

影壇大亨向華強的太太向太（陳嵐）近日在社群平台分享短片，以「撈女」話題為主軸，替郭富城的妻子方媛平反。她指出，網路上對方媛的批評多源自嫉妒心理，強調「她只是比你們幸運一點而已」。不過向太也提醒，想在人際場合中站得住腳，基本禮儀還是需要掌握，否則容易被人笑話。她隨後爆料，曾有台灣女星到香港餐廳用餐，因不懂禮儀而鬧出尷尬笑話。

影片中，向太回憶這則台灣女星訪港的尷尬經歷。當時向太負責款待，安排在傳統中式茶樓用餐，每人面前都有一只「小金碗」，原本是用來洗手的。結果其中一位女星誤以為是茶水，率先舉碗乾了，還要求其他人跟著「乾一杯」，現場一度哭笑不得。向太藉此提醒，即便不熟悉場合禮儀，也可以透過自學避免出糗。

向太替方媛說話。（圖／翻攝自方媛 微博）

被問及自己是否也曾出糗，向太自信笑稱沒有，並強調自己一直有自我培訓的習慣。她認為，想要上進、在社交場合站得住，最重要的是具備基本禮儀與學習心，而非依靠所謂「名媛課程」。她也鼓勵年輕人，面對陌生或傳聞中的上流社交方式時，多觀察、多學習，才能應對自如。

至於坊間流傳的「名媛培訓班」，向太直言嗤之以鼻，斷言這種班「根本不存在」，並質疑誰有資格教授上流社會禮儀。她指出，進入上流圈子或掌握社交技巧，靠的是自我增值，而不是報名課程。向太建議，即便想學禮儀，也可以透過看電影或現代 AI 工具自學，關鍵是有心學習，而不是盲目追求「撈女技巧」。

