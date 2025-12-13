向太爆梅艷芳「想當大姐大」內幕：唯獨對我非常尊重

梅艷芳（左）被爆香港演藝圈脾氣最大，向太因她出手救小叔。（資料圖／汪曼玲攝、明報提供）

已故香港女星梅艷芳過去橫跨歌手、演員、影響者身分，除了在舞台上擁有獨特魅力，極高影響力還被封為「樂壇大姐大」。不過，知名製片人向太（陳嵐）日前爆料，即使梅艷芳脾氣火爆、想當大姐大，「但阿梅唯獨對我非常尊重」，更因此救了向華強兄弟。

向太透露，向華強的弟弟向華勝有次找梅艷芳談合作，向華勝習慣「用錢砸」的方式直接要求拍戲，但梅艷芳不喜歡這種態度，「然後談到掀桌子之後，（向華勝）回來才垂頭喪氣說：『嫂子完蛋了，我去談砸了』，他們兩個（兄弟）望著我說：『妳去負責談回來』」。

廣告 廣告

後來向太出馬與梅艷芳見面，當時兩人是第一次見面，向太表示並未直接提出合作邀請，反而先抱抱對方，再表達自己很喜歡對方，兩人就這樣聊了許久，「大家開心到當時有想結拜那種感覺，聊到覺得可以成為知己」，最後是梅艷芳主動提到合作一事，並爽快地答應了演出邀請。

向太解釋，其實打動梅艷芳的原因在於講話真誠，除了大力讚美對方，告訴對方自己有多喜愛，也要能點出對方可以改進的缺點，她甚至直接提醒梅艷芳：「脾氣可以收斂一點，不要給自己找麻煩，妳的脾氣太大也不行，總會有一天會惹麻煩」，當下梅艷芳也坦承脾氣較大且接受向太指教。

不過，第一次見面就講別人的缺點，是否擔心惹毛對方？向太則坦言不害怕，因為那是事實，加上自己在演藝圈的風評眾人皆知，她了解梅艷芳想當大姐大的心情，但外界常說向太才是大姐大，所以梅艷芳自然將她視為學習對象，向太之後也極力協助梅艷芳，「就好像自己親妹妹一樣，比親妹妹還親的感覺」，因此向太誠心建議：「人與人之間交往真的要真誠，講假話會被戳穿的，說真心話也要有技巧」，引來網友熱議。

更多中時新聞網報導

失言「案發現場」受訪 徐乃麟：沒人敢接話

李吳兄弟續緣苗栗耶誕城 想啖客家美食

NBA》三巨頭累趴 快艇晚節又不保