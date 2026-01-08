向太爆「大佬最愛2特質女人」！ 直言：我跟向華強是特例

向華強和向太結婚多年，夫妻一起打拚事業。（翻攝向太微博）

向華強妻子「向太」（陳嵐）近來經常拍片，分享演藝圈江湖祕聞。近日她被問到「大佬喜歡什麼樣的女人？」，她回答，能被大佬娶回家的女人通常有「兩種特質」，同時強調自己與丈夫其實是「特例」。

大佬成名後會換口味？ 為何向太說自己與丈夫是特例？

向太在新影片中表示，許多男人在還沒成為「大佬」之前，喜歡的女人是某一種類型，但成為大佬後，可往往會換口味、找不一樣的。她坦言：「其實我跟我老公是特例」夫妻一起打拚，到最後事業都在一起。

廣告 廣告

向太語重心長說：「女人千萬不能做花瓶。」因為花瓶會舊、會蒙塵，也很容易被摔爛。大佬玩膩了就換一個花瓶。「花瓶被娶回家後不會增值自己，還是個花瓶啊」。被稱為花瓶，等於沒自己的靈魂，只是一個擺件。

當花瓶能走多遠？ 大佬喜歡哪2特質女人？

她也舉某位香港富豪為例，對方年近90歲仍不斷再婚，「他就是娶一個、生一個，覺得沒興趣了就再娶一個漂亮的」，婚姻都很短暫。向太直言，這類婚姻多半都有婚前協議，「你分不到他的錢，珠寶也只是借你戴的」，在對方眼中，妻子就是花瓶，隨時都能被替換。

向太進一步點出，真正能被「大佬」娶回家的女人，通常具備兩大特質。第一種是能把家庭打理妥當、照顧好孩子，並在人情世故、送禮應酬等層面，成為丈夫最可靠的賢內助；第二種則是能與丈夫一起打拚事業，在關鍵時刻成為助力，甚至替對方出面「扮壞人」，處理那些不好說、也不好做的事情

她最後總結道：「其實男人很現實，一定要有作用的。」就算是選擇當賢內助，也要學習很多禮儀、花很多功夫。若要與對方一起打拚事業，更需要很多學問。因此向太強調：「女生不管嫁不嫁，都要有自己的價值。」

更多鏡週刊報導

郭碧婷曬近照！ 網驚呼：跟向太一模一樣

向太揭貴婦圈真面目！ 都在比拚愛馬仕「沒有真閨密」

向太爆內幕！當年出動「大劉」勸向華強上市 嘆：做中國女人真的不容易