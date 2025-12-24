向太犀利喊「無性就是無愛」：柏拉圖都是捏造！ 呼籲婚前一定要先試車

向太（陳嵐）近日拍影片聊到婚姻與親密關係，直言自己並不認同「無性婚姻」，認為如果長期沒有親密關係，就代表感情已經出現問題；同樣的，她也不相信「有性沒有愛」的關係，犀利的評論在網路上掀起熱議。

影片中，向太否定柏拉圖式關係，認為那是小說裡面才有的設定，都是捏造的，現實中的伴侶肯定會有生理吸引力，「如果不是男人那裡有問題，那你無性就意味著無愛。他如果身體正常都不想碰妳，那還說愛妳啊？無性婚姻是不成立的！」不過她也強調，每個人對於性的需求度不同，有的情侶不用頻繁發生親密關係就能維持感情，這也沒有真正的對錯，只要雙方能夠和諧就好。

談到相親與婚姻準備，向太呼籲結婚前一定要先「試婚」，尤其是相親認識的更要試，確認彼此性生活契合度，避免婚後才因不協調而產生衝突。她也強調，現在這個世代已經開放很多，不需要過度迴避談論性需求，正視這件事對身心健康都很重要。

這段發言曝光後，網友看法分歧。支持者認為她點出許多伴侶不願面對的現實，覺得親密關係確實會影響婚姻溫度；反對者則認為她的說法過於絕對，指出婚姻也可能建立在精神連結、陪伴與生活默契之上，不該只用單一標準衡量。

向太也在節目中提及，自己與向華強結婚45年，至今仍保有身體上的親近感，像是牽手、擁抱。她認為，維持這樣的互動，對婚姻關係的穩定有幫助，同時也提醒女性要清楚自己的需求，不必在關係中一味委屈自己。

