向太犀利談姐弟戀現實面 點名「除了這一對」都不看好

向太分享對「姐弟戀」的看法。(圖/翻攝自向太微博)

影壇大亨向華強的太太「向太」陳嵐，近年積極經營自媒體，經常透過影片分享娛樂圈秘辛與人生觀，直白敢言的風格吸引大批網友關注。近日，她在社群平台上談到自己對「姐弟戀」的看法，相關言論隨即引發熱烈討論。

向太在影片中被問到「姐弟戀是否靠譜」時，毫不保留地分享自身觀點。她直言，感情中最現實的問題之一仍是生育觀念，「男人說沒關係、不要小孩，可是他有一天變得想要小孩的時候呢？你生不出來呢？」她認為，很容易因為現實條件而產生變化，「這個愛情真的要很牢固，要不然不光是因為有沒有小孩會變，感情也會變」。

廣告 廣告

她也進一步分析，男人逐漸成長、見識多了心態也會有所改變「自尊心跟自卑感會打架」，在這樣的狀態下，感情更容易出現不穩定因素，因此她坦言，大多數姐弟戀自己並不看好。

不過，向太也特別點名唯一的例外，就是金曲歌王蕭敬騰與妻子林有慧（Summer），向太直言自己非常看好這段感情：「反正我只覺得蕭敬騰不會改變，他雖然現在三十幾，老婆五十幾，可是他不會變，因為他追她追得太久了，他從19歲就開始喜歡她。」，提到雖然蕭敬騰現年30多歲、林有慧已50多歲，但兩人的感情基礎非常深厚，關鍵在於「他追她追得太久了」。

向太透露，蕭敬騰早在19歲時就已喜歡林有慧，這份感情歷經多年始終未變。她更進一步爆料，林有慧起初其實一直不願意結婚，蕭敬騰多年來不斷付出與等待，直到某年林有慧生日當天，他終於忍不住開口求婚，真誠舉動也讓對方深受感動，最終點頭答應。

向太一番坦率發言，展現她一貫犀利又現實的觀點，也讓蕭敬騰夫妻的愛情故事再次成為焦點。不少網友聽完後表示認同，卻也有人認為感情沒有一定公式，掀起一波關於姐弟戀的熱烈討論。

更多中時新聞網報導

NFL》麥克米蘭致勝抄截 野馬延長退比爾

火雲邪神梁小龍逝 周星馳悼「永遠懷念」

林怡婷叛逆闖星路 游安順盼有知遇之「光」