向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」 高喊：沒人有資格躺平

娛樂中心／綜合報導

向太近日在直播中提到，要改遺囑的遺產分配。（圖／翻攝自微博）

向太陳嵐近日在直播中提到，正考慮調整遺囑內容，計畫將家族資產「直接留給第三代」，並跳過第二代子女向佐、向佑以及兒媳郭碧婷，強調這樣做是為了讓家族成員保持自立，不會因為坐擁龐大家產而選擇「躺平」。向太表示：「沒有任何人有資格躺平。既然要做到一視同仁，那就通通不給。」

向太和郭碧婷感情相當好。（圖／翻攝自微博）

向太透露，破億級家產並非要分配給誰，而是希望傳遞家族價值觀，避免子女未來因財產引發紛爭。她直言，不希望因過度給予，而削弱後代的努力意識，「溺愛是最高級的坑」更成為討論焦點。外界認為，她此舉等於透過隔代繼承，訂下新家規，促使下一代與孫輩維持競爭力。

儘管如此，郭碧婷實際上早已在婚後收到豪宅、土地與多件珠寶，被視為家族重要成員。過去向太也曾說過，如果子女選擇移民美國，家中財產將全數捐出，顯示家規相當明確。

此番直播內容引發議論，不少網友認為向太此話其實是在提醒兩位兒子：「不允許任何人躺平，應該主要是在說給兒子聽」、「兩個兒子還沒郭碧婷努力」。也有人認為向太疼愛郭碧婷，猜測最終財產仍會由她與孫輩受惠；也有聲音表示就算不留給第二代，最終財富仍會回到第三代身上。也有網友直言，希望乾脆捐出家產，認為「這樣才能讓第三代自強」。

不過有部分網友留言好奇：向太為何不願意替兒子預留遺產，是不是對兩人寄予厚望卻感到失望。不過相關揣測都未獲證實，家族真正的財產規劃仍以向太與向家決定為主。

