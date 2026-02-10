向太突急速發胖「像懷孕一樣」！腦腫瘤讓身材走樣20年 老公向華強1句話成支撐

近日，向太陳嵐在社群平台透露，困擾她長達20多年的發胖問題，其實與「腦下垂體瘤」有關，即使曾經嘗試「辟穀飲食法」60天，體重仍沒有下降，成為她無法改善的煩惱。

向太表示，20多年前確診腦下垂體瘤，雖然屬於良性腫瘤，但因為壓迫腦下垂體，導致內分泌失調。當時體重在短時間內明顯增加，腹部腫脹程度就像當初她懷向佐的模樣。由於擔心傳統開顱手術可能造成面部神經或聲帶受損，她選擇先以藥物控制病情，與腫瘤共存了約10年。

約12年前，向太因資助腦癌病童，結識一名台灣腦科醫師，檢查後發現腫瘤已壓迫到視神經，有失明風險，她才決定接受無痕微創手術，順利將腫瘤取出。手術後雖解除生命危險，但內分泌功能無法恢復，脂肪代謝因此受到影響。

向太提到，自己也曾試過嚴格節食和「辟穀飲食」，也就是幾乎完全不吃任何五穀類，只靠水和極少量的蔬果來維生。然而即使她用盡各種方法，體重也始終無法下降，身體長期處於浮腫狀態。

所幸，當時丈夫向華強給了很大的鼓勵，對方甚至認為她發胖後「反而更可愛」，兩人的感情並未因為外貌變化而受影響。向太也藉由自身經驗提醒，長期熬夜與高壓生活可能加重內分泌問題，若出現視野異常或血糖突然升高，應盡早檢查是否與腦下垂體相關。

