向太突拋遺囑震撼彈「二代全OUT」！她改遺囑 郭碧婷傳遭排除繼承名單

向太公開表示家產將跳過第二代直傳第三代，是否影響郭碧婷引起討論。（圖／翻攝自陳嵐微博）

香港影視圈名人陳嵐（向太）近日在直播中公開表示，正考慮修改遺囑，計畫將家族龐大資產跳過第二代、直接傳給第三代子孫。雖然她未明言是否包含媳婦郭碧婷，但相關言論仍引發外界猜測其未來是否將無緣分得遺產。向太強調，此舉是為了鼓勵家族成員自立自強，不希望後代因繼承龐大財富而選擇「躺平」。

向太（陳嵐）近日在直播中談及修改遺囑計畫，引發外界關注。（圖／翻攝自微博）

向太在直播中透露，與丈夫向華強就遺囑內容已有共識，雙方認為應當將資產直接留給第三代，而非子女。她直言：「第二代我不給，我只給第三代。」同時指出，如果不對家人加以提醒和約束，恐將導致怠惰與依賴，「沒有任何人有資格躺平」。

陳嵐與向華強育有兩名兒子，大兒子向佐與藝人郭碧婷結婚後育有一子一女。由於遺囑改動涉及繼承人選，不少網友猜測此舉是否影響到郭碧婷，但也有聲音指出，她婚後早已獲贈多處不動產與珠寶，實際上已是家族中頗具地位的重要成員。

向太強調，遺產安排並非針對個人，而是出於對家族整體未來的考量。她希望透過制度化的財務傳承，避免因資產豐厚導致後代失去奮鬥動力，並直言：「溺愛是最高級的坑。」

這番言論迅速在社群平台引發熱烈討論。有觀點認為此舉是向兩名兒子提出警示，也有人認為無論如何，資產最終仍可能由第三代間接承接。部分聲音則建議，若真想避免資源依賴，不如考慮全數捐出資產。

值得一提的是，向太過去曾表示，若子女選擇移民美國，家族財產將全數捐出，顯示其在家產處理上始終抱持嚴謹立場。目前關於遺囑內容尚無進一步細節公開，最終安排仍以家族決定為主。

