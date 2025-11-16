向太突曝改遺囑！「喊二代沒資格躺平」 遭酸：就不想給郭碧婷

郭碧婷嫁給向佐後，為向家育有一子一女。（圖／翻攝自向太 微博）





香港影視大亨向華強的妻子向太（陳嵐）育有2個兒子，大兒子向佐因在演藝圈活動，還和郭碧婷結婚而被大眾所知。豈料，近日向太在直播無預警表示自己想要修改遺囑，直接跳過二代傳三代，表明自己一視同仁，沒有人有資格躺平。

向太近日在直播時，透露自己和向華強在討論修改遺囑一事，並說自己一視同仁，「就是第二代我不給，我只給第三代」，對於這個決定向華強也是同意，並強調：「我不這樣嚇唬他們，他們不努力工作，沒有任何人有資格躺平。」

廣告 廣告

對於過億級家產如今擺到檯面上來說，向太表明自己主要是希望傳遞家族價值觀，避免子女未來因財產引發紛爭，不希望因過度給予，而削弱後代的努力意識。

儘管如此，還是有人指出這就是在撇除家產分給郭碧婷，但也有人指出郭碧婷婚後收到豪宅、土地與多件珠寶，也早就身價不斐，這段話應該主要是在點名自己兩個兒子。



【更多東森娛樂報導】

●主唱遭「電動座椅架」擠壓搶救不治 樂團發訃文證實

●坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲

●館長爆太小「找員工睡老婆」劇情超謎？陳沂提1疑點揭真實性

