向太虧王家衛「沒張叔平不行」 李立群突補刀：根本不懂宗師
國際名導王家衛最近傳出疑似「翻車」，網上傳出一段他與編劇秦雯的私下對話錄音，王家衛疑似批評女星還開了黃腔，引來外界討論，而王家衛本人未回應。「向太」陳嵐昨(5日)則在影片中跟上話題，批評王家衛若沒有張叔平根本不行，釣出李立群留言補刀。
向太最近在影片中談到王家衛，表示若有老闆想和王家衛合作一定會虧錢，「他沒有張叔平他是個X，我是決定不會錄用他」，並指如今電影產業沒落，王家衛要負點責任。對此，李立群留言回應：「《一代宗師》也找過我」。
李立群說，沒合作的主因是酬勞太少，「我很在乎電影的導演如何，但是我覺得他根本不懂什麼叫宗師。結果看完電影，果然找不到宗師，為什麼？因為他看不到」，引來網友笑說李立群睡覺前仍決定留言補刀，「看來確實是傷到了」、「沒事大家都知道您的演技」。
參與《繁花》劇本創作的編劇助理古二（本名：程駿年）最近在網上爆料工作被對待不公平，他自認付出多，卻僅以「前期責任編輯」署名，月薪僅3000至6000元人民幣（約13019到26038元台幣），他不甘心便曬出疑似王家衛與秦雯聊天的錄音檔，王家衛疑稱唐嫣「很裝」，又對金靖開黃腔。《繁花》劇組發聲譴責公開私人對話，將提告啟動法律維權程序。
