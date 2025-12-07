向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」

向太揭秘當年劉德華借鉅款內幕，其實是因為投資失利不願背負破產名聲。翻攝臉書＠Andy Lau

影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，常拍影片分享財富心法與人生觀。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的親身經歷作為實例，再度引發外界關注。

向太表示，中產階級有5件事情千萬不能做，才能守住財產，第一是不要太把面子當回事，不要虛榮消費。第二是不要跟風投資，第三不要過度「雞娃」（操心孩子），教育不是花錢就有回報，養小孩就像開盲盒，不用過於寄予厚望。第四就是不要衝動創業，第五就是年輕人不要透支自己身體。

理財大陷阱：把投資當創業

而中產階級最常踩的陷阱，就是把「投資」當成「創業」，若沒有經驗、無法親力親為，只想用資金推動事業，幾乎是高失敗率。向太表示，不是人人都能像孫正義那樣判斷精準，即使是專業投資機構，也可能投千件案子只中一件。她強調，創業背後的風險往往遠超過想像，慎重評估才是守住財富的唯一關鍵。

向太在影片中曝光天王劉德華一段不為人知的創業失利秘辛。她指出，劉德華多年前被朋友邀請投資一家影視與舞台製作公司，原以為只需出資即可，但因本人忙於拍戲無法親自管理，公司長期虧損，劉德華只能不斷投入資金。

向太陳嵐提出中產階級守住財富的5點注意事項，並以劉德華為例子透露他當年險遭破產窘境。翻攝微博

劉德華曾被逼拿出1.6億退股 向太揭「不願破產」真相

直到劉德華想退股時，卻被告知公司若不補上虧損將面臨破產，對方甚至直接要求他拿出4000萬港幣（約新台幣1.6億元）才能順利退出。

向太透露，劉德華當時之所以向她借錢，就是不希望背上「破產」污名。她直言：「以藝人而言，這種名義上的損失遠比金錢更難承受。」點出當年劉德華不得不借錢的原因，也希望藉劉德華的例子要大家避開迷思。



