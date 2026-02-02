向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」

向太（右）第一眼見郭碧婷就很喜歡。劉耀勻攝、翻攝微博

郭碧婷嫁給香港影視大亨向華強之子向佐，頗受婆婆「向太」陳嵐喜愛，網友讚婆媳互動根本是「雙向奔赴」，比起向佐，更像是向太把郭碧婷娶回家，向太近日網路影音中笑認：「我覺得還真是。」

向太並形容，與郭碧婷相處的每一刻，都覺得：「生女兒比生兒子強一萬倍。」、「她要是我女兒就好了。」第一次見到郭碧婷，就覺得她是一個「乾淨、善良」的女孩，並形容媳婦是個柔弱、撒嬌的女人。

郭碧婷很受婆婆喜愛。劉耀勻攝

郭碧婷養家有堅持！婆婆爆料也會兇小孩

郭碧婷曾被指堅持用自己賺的錢、而非婆家的財力，養自己的原生家庭，爸爸出聲解釋，郭碧婷的兩個妹妹都已各自成家，經濟獨立，不需要靠郭碧婷養，「碧婷只是我生病了幫我出醫藥費，和會給我生活費，還好我醫藥費真的不多，因有健保...」

向太則表示，郭碧婷對養家有自己的堅持，不僅家人，連小動物也都要細心照顧。且雖然柔弱，但很有主見，小孩若不聽話，「真的會兇的。」而郭碧婷之前在台出席活動受訪時也不諱言，婆婆有給她「很多錢錢」，對孫子很照顧。



