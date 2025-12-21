向太談向華強童年陰影 開導老公：你媽又沒賣你去當鴨！

向華強和妻子向太。（圖／中時資料照）

影壇大亨向華強的太太「向太」陳嵐，近年活躍於自媒體，經常透過影片分享娛樂圈故事與人生觀，直白的說話風格吸引不少網友關注。近日，她再度上傳影片，以「接受父母不愛你的事實，就是救贖自己的第一步」為題，談到丈夫向華強的原生家庭經歷，引發熱議。

向太過去曾透露自己曾被媽媽逼去當舞女，她當時堅決反對，也無奈面對這樣的家庭。這次她談到向華強的童年，透露丈夫從小在家裡承受不少壓力，對母親的感情非常複雜，「我說我媽跟你媽比起來，我媽更可恨，你媽只是個懦弱嘛，沒賣你去當鴨嘛。」她指出，向華強雖然愛媽媽，但對母親的懦弱也有怨氣。童年時，他的兄弟有奶媽、保母，在桌上吃飯，而他卻得躲在廚房蹲在地上吃飯。

影片中，向太也分享多年來一直和丈夫溝通，希望他能正視內心情緒。她說，丈夫常逢人就講小時候被舅舅欺負的故事，每次說完自己還會很生氣。向太有感而發表示：「其實人要接受一個現實，你的父母不愛你，那你也要勇於承認，你也不愛他。」重點是要誠實面對自己的感受，不必說假話，也不必假裝什麼都好，「你可以沒有愛，可是恨也能放下，兩個一起的東西。」

向太最後提醒大家，不要總把自己逼成全是正能量的人，「如果你一昧要求自己全部是正能量，那你可能會把自己逼瘋。」她認為，接受所有情緒、面對原生家庭的缺憾，才是真正的救贖，也能讓生活更自在。「大家都要接納一切，放下一切，消化負能量，允許自己做自己，他人做他人。」

