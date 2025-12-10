向太財產留媳婦！郭碧婷談「錢錢」笑喊：很粗俗 定居台灣照顧癌父婆家反應曝光

郭碧婷為醫美集團代言。劉耀勻攝

41歲郭碧婷與香港影視大亨向華強之子向佐結婚6年，頗受婆婆「向太」陳明英喜愛，向太曾說要把財產都留給媳婦、孫子，而非兒子。郭碧婷10日出席醫美集團代言活動，談到錢的問題，笑喊：「哎呀，問那麼粗俗的問題！」

網傳郭碧婷為父治病、照顧小孩都是用自己的錢，但她說：「不會啊，婆婆會給我很多錢錢，他們對小孩很好。」雖工作重心大多在中國，但她表示自己大部分時間都住台灣，但與照顧父親沒有太大關係，自己與婆家都是到處飛，因此她留在香港也沒有太大意義，婚前就表示自己很喜歡在台灣的生活，婆家也都尊重。

爸爸抗癌過程順利 住別墅休養中

談到爸爸的肺癌病情，郭碧婷透露現在治療已經結束療程，很幸運都是有效果的，目前就是休養。爸爸住在別墅，但因郭碧婷還帶著小孩，覺得有點住不下，就另外找房子住，但都在附近，郭碧婷說自己每天回爸爸家照顧小動物，相當忙碌。

是否會約婆婆一起做醫美保養？郭碧婷笑說：「她有自己專屬的。」外界認為她與向太越來越像，她直誇婆婆狀態霸氣、富貴，從小很多人看她外型也都以為她家很有錢、住陽明山，但她從小在三重長大，家裡開豆漿店，只是一班家庭。



