向太重提古天樂坐牢黑歷史 過來人夏靖庭不以為然：犯錯不能修正？
【記者王思穎／台北報導】夏靖庭在新戲《大愛街2巷》飾演老派阿公「曾武雄」，在兒子坐牢期間跟越南媳婦相依為命。夏靖庭過去曾因吸毒入獄，前陣子向太重提古天樂入獄的黑歷史，夏靖庭對此不以為然，「犯錯不能修正嗎？」
夏靖庭深知重新做人的不易，即使出獄這麼久，還是有網路酸民到他的社群平台挑釁，因此他對古天樂更加佩服，他表示：「古天樂做了那麼多好事，蓋那麼多學校，你們還有話講？」
至於自己的黑歷史被掀，夏靖庭說：「一直以來都有，我不在意，只是我覺得這些人為什麼有那麼多無聊的話可以說？你自己沒犯過錯嗎？我坐牢沒有很驕傲，但也沒有見不得人。」
他認為自己不小心觸犯到法律，且已經受罰執行完畢，且他沒有傷害到任何人，「我傷害的只有我自己，為什麼我不能知錯能改？」
另傅子純血癌病逝震驚演藝圈，夏靖庭聽聞也錯愕：「不曉得明天先來，還是意外先來，你能怎麼樣？」對於生命的無常，他感慨：「我很擔心，但日子還是要過，靠自己力量維持自己健康。每天運動，把自己弄得很健康，大部分吃素食。」
夏靖庭54歲才迎第一個兒子出生，最大願望就是好好陪伴兒子長大，因此他對運動特別執著，身體年齡才44歲。
在劇中，夏靖庭的角色對於鄰里的迷信風潮常以幽默應對。談到現實中對「迷信」的看法，他認為迷信往往源於內心的不安，但隨著年紀增長，自己有信心，就不會被怪力亂神或者無法掌握的事情所左右。《大愛街2巷》每晚八點在大愛頻道與大愛劇場YouTube頻道播出。
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