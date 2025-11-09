向太開砲王家衛是投資黑洞！怒嗆「沒有張叔平是個屁」 衝上熱搜

王家衛經典作品不少，像是《阿飛正傳》巨星雲集，然而票房遠不及口碑與卡司。(華映提供)

《重慶森林》《花樣年華》等經典港片導演王家衛，最近因其編劇助理古二（程駿年）因參與《繁花》創作卻未獲署名權與合理報酬（月薪僅3000元），且身患漸凍症維權未果，乾脆曝光多段王家衛與編劇秦雯的私密錄音，引爆軒然大波。「向太」陳嵐也蹭上這波熱度，3日她在直播間砲轟王家衛「他沒有張叔平是個屁」「哪個老闆投資他不虧」「我絕不錄用他」，幾乎每個批評都挺一針見血，瞬間又衝上熱搜高位。

向太在直播中直指金像級名導王家衛是「投資黑洞」，更放話「投資王家衛的老闆都虧錢」，多部王家衛的經典作品都成票房慘案，例如《阿飛正傳》當年斥資四千萬港元，票房僅收九百七十五萬，投資人鄧光榮的公司因此破產，鄧光榮還氣到住院；《東邪西毒》雖號稱文藝巔峰，票房卻不及千萬，還得靠臨時趕拍的《東成西就》回本；而拍了五年的《2046》更只收六百多萬港元，連成本都補不回來。她直言王家衛根本不受控，「絕不錄用！」

廣告 廣告

向太砲轟近日被爆私下對話中貶低藝人、資源壟斷與基層壓榨的導演王家衛，表明絕不會與對方合作。（翻攝自微博）

王家衛「創作無章」：無劇本開拍、反覆重拍、動輒超期的壞毛病多少年都為人詬病，也有不少演員心生不滿，但真正敢言敢開砲的人卻不多。像是唐嫣在《繁花》被重拍86次、胡歌因NG42條眼部受傷、張震為《一代宗師》苦練八極拳三年卻只剩三場戲，都是血淋淋的例子。

向太還火力全開點出「王家衛沒有張叔平是個屁」，直言導演光環背後，全靠美術大師張叔平撐場。兩人自《旺角卡門》起合作，張叔平包辦《花樣年華》《一代宗師》等片的美術、服裝與剪輯，被譽為王家衛風格的靈魂核心。

然而業界看法兩極。批評者如蔡瀾直言「多少老闆虧本成就他」，杜琪峰更笑說「他一輩子只拍過《阿飛正傳》」。但支持者則認為《阿飛正傳》開啟香港文藝片時代，《花樣年華》更成影史經典，長期透過重映、DVD與IP授權回收成本，《繁花》甚至靠廣告與文旅結合獲利。

梁朝偉簽在王家衛的「澤東」多年，2018年突然宣布約滿不續約，不少圈內人大為驚訝。(微博圖片)

不過隨著編劇古二爆料王家衛私下貶損演員錄音外流，倪妮工作室不追究外流錄音，甚至是「發聲人」王家衛與秦雯，卻向轉發新聞的網友、營銷號發聲維權，除了令王家衛「藝術與人品」爭議再升溫外，也令網友看清藝人只敢對網友開刀，不敢得罪大導演的面孔。

更多鏡週刊報導

王子深夜二度發聲 向范姜彥豐致歉：錯就是錯沒有理由跟藉口

裸體相擁法院見／獨家！王子遭喜鵲娛樂切割 「插足粿粿婚姻惹怒高層」被經紀公司封殺

裸體相擁法院見／獨家！粿粿喊男方「軟爛」惹議 前經紀公司打臉揭：范姜彥豐從不缺工作機會

更多熱門影音：

Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD

宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天

王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起