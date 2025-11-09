向太開砲王家衛是投資黑洞！怒嗆「沒有張叔平是個屁」 衝上熱搜
《重慶森林》《花樣年華》等經典港片導演王家衛，最近因其編劇助理古二（程駿年）因參與《繁花》創作卻未獲署名權與合理報酬（月薪僅3000元），且身患漸凍症維權未果，乾脆曝光多段王家衛與編劇秦雯的私密錄音，引爆軒然大波。「向太」陳嵐也蹭上這波熱度，3日她在直播間砲轟王家衛「他沒有張叔平是個屁」「哪個老闆投資他不虧」「我絕不錄用他」，幾乎每個批評都挺一針見血，瞬間又衝上熱搜高位。
向太在直播中直指金像級名導王家衛是「投資黑洞」，更放話「投資王家衛的老闆都虧錢」，多部王家衛的經典作品都成票房慘案，例如《阿飛正傳》當年斥資四千萬港元，票房僅收九百七十五萬，投資人鄧光榮的公司因此破產，鄧光榮還氣到住院；《東邪西毒》雖號稱文藝巔峰，票房卻不及千萬，還得靠臨時趕拍的《東成西就》回本；而拍了五年的《2046》更只收六百多萬港元，連成本都補不回來。她直言王家衛根本不受控，「絕不錄用！」
王家衛「創作無章」：無劇本開拍、反覆重拍、動輒超期的壞毛病多少年都為人詬病，也有不少演員心生不滿，但真正敢言敢開砲的人卻不多。像是唐嫣在《繁花》被重拍86次、胡歌因NG42條眼部受傷、張震為《一代宗師》苦練八極拳三年卻只剩三場戲，都是血淋淋的例子。
向太還火力全開點出「王家衛沒有張叔平是個屁」，直言導演光環背後，全靠美術大師張叔平撐場。兩人自《旺角卡門》起合作，張叔平包辦《花樣年華》《一代宗師》等片的美術、服裝與剪輯，被譽為王家衛風格的靈魂核心。
然而業界看法兩極。批評者如蔡瀾直言「多少老闆虧本成就他」，杜琪峰更笑說「他一輩子只拍過《阿飛正傳》」。但支持者則認為《阿飛正傳》開啟香港文藝片時代，《花樣年華》更成影史經典，長期透過重映、DVD與IP授權回收成本，《繁花》甚至靠廣告與文旅結合獲利。
不過隨著編劇古二爆料王家衛私下貶損演員錄音外流，倪妮工作室不追究外流錄音，甚至是「發聲人」王家衛與秦雯，卻向轉發新聞的網友、營銷號發聲維權，除了令王家衛「藝術與人品」爭議再升溫外，也令網友看清藝人只敢對網友開刀，不敢得罪大導演的面孔。
更多鏡週刊報導
王子深夜二度發聲 向范姜彥豐致歉：錯就是錯沒有理由跟藉口
裸體相擁法院見／獨家！王子遭喜鵲娛樂切割 「插足粿粿婚姻惹怒高層」被經紀公司封殺
裸體相擁法院見／獨家！粿粿喊男方「軟爛」惹議 前經紀公司打臉揭：范姜彥豐從不缺工作機會
更多熱門影音：
Lulu下廚大出包ㄎㄧㄤ到爆全被公開 陳漢典甜喊完美老婆 被噓慘XD
宋芸樺是惠利小粉絲！狂練韓文還夢到她 詹子萱「同台女神」害羞到不敢聊天
王子不倫戀風波燒到弟弟邱宇辰？ 廈門演唱會喊卡退票...本人難過發文：對不起
其他人也在看
向太李立群齊發聲開撕王家衛 王家衛陷入爭議漩渦尚未回應
向太李立群齊發聲開撕王家衛 王家衛陷入爭議漩渦尚未回應娛樂星聞 ・ 1 天前
王家衛遭向太點名！直播提《花樣年華》怒轟：沒張叔平你是個屁
【緯來新聞網】香港名導王家衛執導的電視劇《繁花》雖獲得不少好評與高收視，卻因涉嫌壓榨編劇助理而陷入爭緯來新聞網 ・ 3 天前
大導演王家衛翻車？《繁花》助理曝光1小時毀滅性錄音檔
香港著名導演王家衛憑藉《重慶森林》、《花樣年華》等多部經典港片，在業內擁有不可撼動的地位。近日，一段他與編劇秦雯的私下對話錄音曝光，兩人大肆評論《繁花》演員，稱女星唐嫣「很裝」，甚至討論女星金靖的身材，外界認為含有黃腔，音檔一出，立即在網上引發熱議。中時新聞網 ・ 4 天前
看完唐綺陽書秒退費！作家謝知橋行為惹議
[NOWnews今日新聞]日前網路上有著「最夭壽但合法」行為討論串，作家謝知橋也跟風在留言區參與活動，「買唐綺陽星座書電子版，在平台退費時間內把自己的星座看完就退費」，想不到留言發出後卻引起不少爭議，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
虞書欣泰國工作無視國喪「穿華麗亮藍性感禮服」 當地網友批：極度不尊重
泰國王太后詩麗吉於10月24日辭世，享耆壽93歲，泰國全國正式進入國喪期，政府呼籲民眾盡量穿黑色或素色服裝，以表達哀思與敬意。而虞書欣最近到泰國為產品代言出席分享會，以及宣傳她的新電視劇《雙軌》，她穿著一套亮藍色性感魚尾禮服登台，整個人看起來十分華麗，她還在台...CTWANT ・ 6 小時前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 1 天前
王家衛翻車？《繁花》助理爆「毀滅性錄音」…私下嘲諷「唐嫣很裝」 疑開黃腔：一定要搞到她
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導香港名導王家衛驚傳捲入《繁花》劇組錄音風波。近日，一段長達逾1小時的7段音檔在網上曝光，內容疑似他與編劇秦雯的私下談...FTNN新聞網 ・ 3 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 13 小時前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 13 小時前
鄭茵聲開擇偶條件「另一半月收要20萬」 曝真實原因：久了會有負擔
網紅鄭茵聲最初從YouTuber團體「這群人TGOP」發跡，後期不只參與戲劇演出，還推出個人專輯，深受觀眾喜愛。然而，鄭茵聲的感情世界也受到網友關注，近日，鄭茵聲在節目中提到另一半的交往條件，表示月收入至少20萬元。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼
現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。鏡報 ・ 10 小時前
郭台銘母親病逝！曾馨瑩發聲澄清「非婆婆去世仍去慶生」：心中充滿思念與不捨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞6日病逝，享嵩壽100歲。日前有媒體報導，郭台銘妻子曾馨瑩在婆婆去世後，7日仍舊開...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 1 天前
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重
《全明星》女星健康亮紅燈 「1週進醫院5次」 認：比預期嚴重EBC東森娛樂 ・ 1 天前
王子粿粿「裸擁照」瘋傳！名嘴比對家中衛浴設備相同 徵信社鬆口了
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿出軌為王子。根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐委託徵信社蒐證，意外取得王子與粿粿「裸體相擁」的大尺度照片。對此，徵信社執行長謝智博直接發聲駁斥。資深媒體人巫嘉芬近日上節目公布網路瘋傳疑似王子裸擁粿粿的照片，並對比粿粿在IG上PO的照片，直言：「背景就是粿粿家中的衛浴設備。」不過，徵信社執行長謝智博出面澄清：「沒有任何裸照或影片，請大家不要再煽風點火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《回魂計》不夠經典！10部Threads熱議「心中最好看台劇」推薦！第3部是最多人推的神劇
Threads最近掀起一波「我自行宣布」風潮，網友們可以貼出自己推薦的人事物，也有人發起「我自行宣布第一屆《最好看台劇》推薦大賽」，《一把青》、《不良執念清除師》、《想見你》、《影后》等好評台劇都被提及，很適合劇荒的人追起來！以下Threads熱議最好看台劇推薦，《俗女養成記》、《影后》都上榜，第三部最多人推！Beauty美人圈 ・ 13 小時前