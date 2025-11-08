向太開線上課程搶錢 教女人掌握3致富祕訣
影壇大亨向華強的太太「向太」陳嵐，近年積極經營自媒體，時常透過影片分享娛樂圈觀察與人生觀點，吸引大批網友關注。她近期更掌握商機，推出線上課程，並在小紅書上以「女人一旦掌握這3點，賺錢真的會很容易」為題，分享女性理財與自我成長的三大關鍵。
向太在影片中表示，女人若能學會面對金錢與事業，「這輩子會過得很幸福」。她強調談錢不是勢利，而是一種實力的展現：「真正厲害的女人不僅會談錢，更有能力掙錢。沒有錢只能被迫依附別人、討好別人；口袋有錢，才不必看誰的臉色，這才是女人應有的樣子。」
她分享的第一個重點是「在事業中把自己變成男人」。向太指出，女人想成功，要麼靠男人，要麼就成為男人，「如果你覺得男人靠不住，那就像我一樣選擇第二條路」。她回憶自己在影壇被稱為「大姐大」，正是因為從不以女性身分示弱，而是用果斷、專業與男人的思維談判，「讓別人相信你能扛事，才能打破偏見，贏得屬於自己的機會。」
第二點則是「大方談錢才會更有錢」，向太認為，有些人認為談錢「俗氣、傷感情」，她認為許多女性害怕談錢，是因為缺乏自信與對自身價值的認知。她鼓勵女人不論在婚姻或職場，都要敢於開口談錢，談錢不是功利，而是雙贏，這樣才能爬得快，是對自己勞動價值的肯定。
第三點，她提到「要學會借力」。向太說：「單打獨鬥成不了大事，會借力的女人，事業做得更大」她舉例若有家庭支援要懂得珍惜，在職場上則要主動尋求前輩合作與學習，「藉助他們的經驗，可以少走很多彎路，更快拿到結果」，強調要善於借力，生意就會越做越好。
