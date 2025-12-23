向太霸氣護媳！53億財產全給郭碧婷 「一句話」打臉親生兒子

記者林宜君／台北報導

向華強（右）、向太陳嵐（左）近日談及家族資產規劃，直言不考慮將公司交由兩名兒子接班。（圖／翻攝自向華強微博）

豪門家產分配再掀話題。向華強、向太陳嵐近日談及家族資產規劃，直言不考慮將公司交由兩名兒子接班，反而多次點名媳婦郭碧婷，相關說法引發外界熱議。向佐與郭碧婷結婚6年，育有一對子女，向太一向公開表態相當疼愛媳婦。向太近日在直播中再度透露，自己會固定給郭碧婷相當優渥的零用錢，但郭碧婷從未將這筆錢拿去補貼娘家，背後原因也讓向太相當欣賞。

向太表示，郭碧婷的個性與自己年輕時很像，對金錢界線十分清楚。（圖／記者鄭孟晃攝影）

向太表示，郭碧婷的個性與自己年輕時很像，對金錢界線十分清楚，不會動用夫家或婆家的資源支援娘家，也不會對外提起零用錢的金額。即使如此，郭碧婷仍選擇自行接下綜藝節目與廣告工作，負擔父親的醫藥費，展現獨立又孝順的一面。向太也曾提到，郭碧婷生下女兒後，她大方贈送豪宅與土地，合計市值超過12億人民幣（約53億元台幣），但郭碧婷僅將零用錢用在孩子身上，從不私下挪作他用，讓她更加放心。

向太直言，自己與丈夫向華強投入大量心力建立的上市公司，並不適合交由兩個兒子經營。左為向佐、右為向佑。（圖／翻攝自微博）

談到家族企業接班問題，向太直言，自己與丈夫向華強投入大量心力建立的上市公司，並不適合交由兩個兒子經營，「我的兒子……坦白講，真的沒有做生意的才能。你（把公司）給他，他們也不懂得打理」，擔心資產最終被敗光，因此寧可出售公司，或考慮將財產交給媳婦郭碧婷處理。

