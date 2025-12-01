向太「破億家產不給2兒」公開內幕！親揭他缺乏生意才能

向太家產不傳2兒內幕公開，揭他缺乏生意才能。（圖／翻攝自微博）

香港影視製片向太（陳嵐）與老公向華強共同經營娛樂公司中國星，不僅涉足多種產業，還傳擁有破億家產。不過，向太日前表明不將家產傳給2代，掀起許多討論，近日又透露上市公司不給兒子接班，更直言兒子沒有做生意的才能。

向太日前在社群拍影片表示，自己的上市公司是不可能交給兒子，「子承父業基本上是不可能的」，並提出富二代的教育方法，認為要讓孩子自己經過社會歷練，「他們如果真的成功，我才會讓他接班嘛，如果在外面混的都不行，我們也不敢交給你，等我們百年歸老之前賣掉，或者是給媳婦」，擔心孩子受到高度保護，會使孩子太容易被騙，導致事業被騙光。

被問到兒子向佐進入演藝圈的動機，向太強調是向佐自己偷偷入行，「暑假都要去跑龍套，還叫人家不要跟我們講，他就喜歡這行」，但坦承這條路很難走，尤其有星二代的光環，「人家說你是父母捧出來的，你心裡也不舒服，你不紅我們更慘，我們連兒子都捧不紅，兩條路都不對」。

最後，向太直言，向佐自己閉關5年練習武術，向華強看兒子那麼努力不得不出手幫忙，「他（向佐）也不是做生意的料，真的挺難的」，更說如果孩子沒有這方面的才能，就算再厲害的公司也會走向終點，「不要硬來，不如買兩套房子，不過，房子千萬別寫他名字，租金給他（收），讓他收收租就好了」。

