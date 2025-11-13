向奉獻台灣的醫者致敬 畢嘉士紀念音樂會11/29屏東登場

〔記者羅欣貞／屏東報導〕畢嘉士醫師1954年隨挪威協力差會來台，協助創辦屏東基督教醫院與勝利之家，為痲瘋病人與小兒麻痺兒童帶來希望，被稱為「小兒麻痺之父」，今(2025)年是他逝世六周年，屏東基督教醫院本(11)月29日晚間7時，將在屏東藝術館舉辦「來自挪威的愛—畢嘉士醫師紀念音樂會」，以真摯樂音向這位一生為台灣奉獻的醫者致敬。

畢嘉士醫師生前視病猶親，甚至曾親口為病人吸痰、為病患捐血，他推動台灣第一次大規模小兒麻痺疫苗接種，建立全台首間小兒麻痺兒童之家，開啟台灣身心障礙照護與特教的新頁。其無私奉獻榮獲第七屆醫療奉獻獎、屏東榮譽縣民及挪威國王頒授「聖歐拉夫勳章」等殊榮。

紀念音樂會以「愛與希望的旋律」為主軸，曲目從北歐的靜謐詩意到台灣的溫暖鄉愁，象徵跨越國界的醫療之愛與永恆的人道精神，邀請台灣絃樂團與PUZANGALAN希望兒童合唱團演出。台灣絃樂團此次將演奏西貝流士(Sibelius)、葛利格(Grieg)及皮耶佐拉(Piazzolla)等大師作品。希望兒童合唱團將在音樂會中演唱排灣族古謠、台灣民謠及童謠，用純淨歌聲回應畢嘉士醫師留給台灣的愛。

屏基表示，在畢嘉士醫師「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神激勵下，屏東基督教醫院正持續推動智能醫療大樓建設計畫，導入高端醫療設備與以病人為中心的照護空間，這項工程經費仍有缺口，呼籲社會各界共同響應，讓畢嘉士醫師當年撒下的愛心種子，在新院區繼續發芽茁壯。音樂會票券可透過OPENTIX 兩廳院文化生活售票系統購買。

