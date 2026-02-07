向奧運英雄致敬 台東大學完成亞洲鐵人楊傳廣傳略

（中央社記者盧太城台東縣7日電）國立台東大學團隊歷時3年，透過田野訪談、口述歷史與文獻考證，完成「向奧運英雄致敬-亞洲鐵人楊傳廣傳略」，給予楊傳廣更立體的歷史定位。

台東大學今天透過新聞稿表示，「向奧運英雄致敬－亞洲鐵人楊傳廣傳略」為國史館台灣文獻館重要人物傳記研究成果，台東大學教授林清財、董恕明與許秀霞共同執行，歷時3年完成。

研究團隊結合文學、體育史、族群史與文化史觀點，透過田野訪談、口述歷史與文獻考證，完整重建楊傳廣橫跨體育、政治、文化與信仰的人生歷程，突破過往僅以體壇成就為核心的單一敘事，為其生命書寫提供更立體的歷史定位。

廣告 廣告

台東大學表示，原住民族長期孕育出眾多優秀運動員，在訓練場上揮灑汗水，為台灣體壇締造一次次亮眼成績；然而，即使如楊傳廣這般的體壇巨星，過往相關書寫多聚焦於其競技巔峰與後續從政經歷，始終缺乏一部能以原住民敘事視角，全面關照其一生的人物傳記。這本書正是在此脈絡下完成的重要成果。

台東大學表示，這本書研究計畫由原住民族委員會、國史館與國史館台灣文獻館共同推動，撰述團隊秉持「原民觀點」，深入部落與城鄉，循著楊傳廣的生命足跡進行田野調查，廣泛訪談其親友、學生與部落族人，累計完成40餘次口述訪談，清楚勾勒出楊傳廣與其部落、與原住民族傳統之間深刻而緊密的連結。

台東大學強調，這本書不僅是一位奧運英雄的生命紀錄，更是一部真正屬於原住民的楊傳廣、阿美族的楊傳廣，以及馬蘭部落的楊傳廣的人生傳記。

研究團隊表示，10項全能是一項考驗運動員個人速度、體力、技巧、耐力及持久力，須充分發揮體能極限的競技項目；而阿美族深厚的文化底蘊，正是楊傳廣在10項全能賽場上兼擅爆發力與耐力的關鍵源頭，同時亦深刻影響其人生抉擇，以及晚年回歸部落文化與信仰的生命走向。

研究團隊表示，「向奧運英雄致敬－亞洲鐵人楊傳廣傳略」不只是一本運動員傳記，更是一部結合體育史、族群史與文化史的跨領域人物書寫，期盼透過嚴謹研究與多重視角，為台灣留下更完整、也更耐讀的歷史記憶，並引導社會重新思考如何記憶英雄，以及原住民族在現代國家中的歷史位置。（編輯：張銘坤）1150207