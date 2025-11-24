向家庭照顧者致敬 嘉義市舉辦嘉年華暨餐敘活動

嘉義市長期照顧管理中心11月22日舉辦「嘉照很有伴」家照者嘉年華暨餐敘活動／嘉義市府提供





為向長期默默付出的家庭照顧者致敬，嘉義市長期照顧管理中心11月22日舉辦「嘉照很有伴」家照者嘉年華暨餐敘活動，共150位家庭照顧者與被照顧者參與，透過音樂、藝術、健康課程與餐敘，共度溫馨時光。

活動由嘉義市「勇壯薩克斯風樂團」熱力開場，平均年齡超過65歲的團員以熱情演奏多首經典曲目，展現銀髮族的活力與生命力。隨後登場的「銀采達人」樂團以真摯歌聲演奏深情款款的曲目，感動全場。

其中一位團員本身也是家庭照顧者，因加入樂團重新走進人群，在音樂中逐漸走出親人離世的哀傷，也重新找到前行的力量，成為現場最動人的故事。活動並安排「自我按摩照顧技巧」及「藝術情緒重整課程」，幫助照顧者舒緩身心、釋放壓力；最後的「溫馨餐敘」則讓照顧者、被照顧者、志工與專業人員彼此交流、傾聽與支持，形成溫暖的陪伴力量。

嘉義市府衛生局指出，嘉義市約有1萬名身障及老人長照使用者，其中近6成照顧者每日照顧時間超過8小時，長期照顧容易造成身心疲憊與孤單。市府每年11月辦理「家庭照顧月」系列活動，今年以「嘉照很有伴」為主題，規劃舒壓按摩、營養手作、情緒藝術與法律諮詢等多元課程，協助照顧者在生活中獲得喘息與力量。

市府衛生局局長廖育瑋表示，嘉義市推動「嘉庭替腳手，相挺照顧者」服務方案，目前設有7處家庭照顧者據點（含1處身障共融據點），今年服務434人、達2,843人次；另有4處互助喘息據點，服務超過1,000人次。目前也發出5,000張家庭照顧者會員卡，串聯社區68家友善商店，成為照顧者的「社區好鄰居」，提供喘口氣的休息空間。透過多元支持服務，讓照顧者在面對失能或失智家人時，能獲得情緒支持、減輕壓力並兼顧生活，落實SDGs第3項「確保健康及促進福祉」的目標。

廖育瑋說，照顧是一條漫長但充滿愛的路，唯有照顧者被看見、被理解並獲得社會支持，家庭才能更有力量、城市也更有溫度。提醒照顧者，若遇壓力或困難，可撥打長照專線1966尋求協助。

