向富人移民招手！付百萬美元可買「川普金卡」 白金卡特權更狂

川普對富人制定的全新移民政策，讓MAGA人士出現雙標質疑聲浪。（資料畫面，路透社）

美國總統川普曾承諾的「付費移民」計畫正式啟動。川普於美國時間週三（10日）在白宮宣布，「川普金卡」即日起開賣，外國人只需支付100萬美元，即可獲得在美合法身分並取得通往公民的捷徑，這項新制將取代實施多年的EB-5投資移民簽證，將美國居留權直接「變現」注入國庫，預計將為美國政府帶來數十億美元收入。

「川普金卡」（Trump Gold Card）新制將取代自1990年設立的EB-5投資移民簽證。舊制要求外國人投資約100萬美元（約新台幣3,140萬元）並創造至少10個本土就業機會，但川普的新制並未提及創造就業的硬性要求或總量上限。

川普直言，新計畫將創造一條比現行綠卡「更強、更有力的管道」，所有賣卡收入都將直接流入由財政部管理的帳戶。此外，「Trumpcard.gov」網站還揭露了更高階的「白金卡」（Platinum Card）方案，申請者需支付500萬美元（約新台幣1.5億元），可每年在美居住最多270天，並享有「極具吸引力的特權」，即境外所得不必在美國繳稅。

川普隨後發文補充，除了個人申請者需支付100萬美元外，若企業為旗下外籍員工申請，每人費用則高達200萬美元（約新台幣6,280萬元），明顯高於個人申請成本。所有申請者還須額外繳納1.5萬美元（約新台幣47萬元）的不可退還手續費。商務部長盧特尼克估算，隨著時間推移，將可售出數千張，為美國國庫募集數十億美元資金。

不過《路透社》報導也指出，川普第二任期大力推動大規模遣返、鎖定非法移民的強硬掃蕩行動的同時，卻大開「富人後門」，部分「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的重要人物對此表達批評，認為這項政策與川普「美國優先」的保護主義基調背道而馳。川普則稱，這是為回應商界抱怨無法聘用名校外籍畢業生的問題，而盧特尼克則認為，這項計畫能吸引對經濟更有益的高收入移民，與「平均」綠卡持有者不同。





