向川普喊話！黃仁勳：美中脫鉤是「天真想法」籲務實合作

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳昨（9日）在播客節目《No Priors》中表示，美中關係需要更細緻的策略管理，批評「脫鉤」概念不符合常識。他認為兩國關係對全球具有重要意義，並對川普政府的對陸政策表示讚賞。

輝達執行長黃仁勳認為美中脫鉤是「天真想法」。（資料照／美聯社）

據美國《商業內幕》（Business Insider）網站報導，黃仁勳在接受訪談時直言，無論出於何種原因，美國與大陸脫鉤的想法並非建立在常識基礎上。他指出，大陸既是美國的競爭對手，同時在許多領域也是合作夥伴，因此「脫鉤的想法是天真的」。

廣告 廣告

對於2026年美中關係發展，黃仁勳展現樂觀態度。他特別稱讚美國總統川普（Donald Trump）在處理大陸議題時展現的務實與理性態度。然而，值得注意的是，對陸脱鉤措施最初正是由川普第一任政府所提出，而前任拜登政府雖未明確延續此政策，但實際上仍採取了脫鉤與去風險的相關行動。

在更廣泛的戰略層面，黃仁勳主張美中兩國都應該持續投資於自身的獨立自主能力。他解釋，當過度依賴單一方面時，雙邊關係容易變得情緒化，因此保持適度的獨立性有其必要性，但同時也必須承認兩國間存在的多重聯繫與相互依賴。

報導認為黃仁勳談話反映期待美國對陸放寬晶片銷售。（示意圖／路透）

黃仁勳強調，美中關係需要採用更加細緻與審慎的管理策略，而非簡單的對立或切割。他表示，全球都依賴於這兩個最重要國家間能夠建立富有成效且具建設性的關係，這將是下個世紀最關鍵的雙邊關係，各方必須共同尋找解決方案。

最後，黃仁勳對川普總統尋求建設性答案的努力表達了滿意，顯示出對當前美國政府對陸政策的支持態度。報導指出，這番談話反映了輝達執行長黃仁勳對於放寬對陸晶片銷售限制的期待。

延伸閱讀

才怒批川普打委內瑞拉 哥倫比亞總統下月應邀訪華府

不認為川普會動武奪格陵蘭 義總理：不符合任何一方利益

胸前別「快樂川普」徽章搶鏡 川普驚爆：我從來都不快樂