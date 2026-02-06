向川普明確表態挺丹麥 加拿大、法國同步在格陵蘭開設領事館

人們1月17日在格陵蘭島努克的美國領事館前，抗議川普對格陵蘭島的政策。（美聯社）



加拿大與法國計劃於6日在格陵蘭首都努克開設外交領事館，此舉被視為美國總統川普威脅要接管該領土後，展現北約盟友對丹麥和格陵蘭的支持。

美聯社報導， 加拿大外交部長安南德（Anita Anand）和加拿大總督西蒙（Mary Simon）於6日前往努克（Nuuk），為領事館揭幕。西蒙在出發前發表演說，稱加拿大「堅定支持格陵蘭人民，由他們自己決定自己的未來。」事實上，加拿大早在2024年就承諾要在格陵蘭設立領事館，原本預定在2025年11月揭幕，但因天氣惡劣而延後。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）的政府已承諾，將在北極維持24小時全年無休的軍事存在，並承諾投入超過10億加元（約7.3億美元）用於北方基礎建設項目，這些設施將同時供軍民兩用。

英國廣播公司報導，正值加拿大此行之際，法國官員也進行類似訪問。法國預計在同一天餘格陵蘭開設自己的領事館。法國外交部表示，波里埃（Jean-Noël Poirier）將就任總領事，這將使法國成為第一個在格陵蘭設立總領事館的歐盟國家。

法方表示，決定設立這個外交據點，是在總統馬克宏（Emmanuel Macron）2025年6月訪問格陵蘭期間做出的。

加拿大和法國設立據點，象徵外國與格陵蘭往來的歷史性擴大，這也傳達北約盟國支持格陵蘭訊號。在此之前，只有冰島與美國在努克設有正式的外交領館，而川普曾多次表示，美國基於國安理由要「接管」格陵蘭。

但川普現在已收回先前的說法，並表示在與丹麥、歐洲盟友和加拿大會談後，現在正探討可能達成某種協議。上週，美國、丹麥與格陵蘭之間已開始技術層級會談，準備制定一項北極安全協議。





