向志工致敬 新北市以演唱會慰勞辛勞夥伴

《圖說》新北市政府副秘書長張其強〈左〉代表侯友宜市長頒贈感謝牌給旺旺文教基金會主任周哲仁。〈社會局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府為感謝所有志工們長期以來的付出與努力，今〈29〉日在市府3樓多功能舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，由藝人陳子強擔綱主持，羅美玲以一首「月亮代表我的心」揭開序幕，多位實力派歌手輪番獻唱，帶來多首膾炙人口的經典歌曲，用溫暖的歌聲慰勞志工夥伴們平日的辛勞。

市府副秘書長張其強表示，新北市志工團隊有2,223隊，超過19萬名志工，人數位居全國之冠，每年奉獻服務高達1,156萬小時，充分展現新北志工活力！其中已成立422隊高齡志工隊，人數達6萬多人，展現「不分年齡，樂在奉獻」的精神。感謝旺旺文教基金會贊助公益演唱會，慰勞無私奉獻的志工們。

《圖說》藝人羅美玲以「月亮代表我的心」為公益演唱會揭開序幕。〈社會局提供〉

今天演唱的藝人有；優客李驥、林吟蔚、吳申梅、曾志豪、烏日高娃等多位實力派歌手輪番獻唱。會中，張其強和社會局長李美珍並代表侯友宜市長頒贈感謝牌給旺旺文教基金會主任周哲仁，平日辛勞的志工在午後聆賞一場美好的音樂饗宴。

《圖說》新北市以公益演唱會向志工致敬。〈社會局提供〉

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，旺旺文教基金會有兩個理念，一是「讓孝順成為一種習慣」，另一是「讓奉獻成為一種榮耀」，鼓勵大家多從事社會服務。基金會一年全台共舉辦40多場公益演唱會，到各地榮家、仁家、老人之家表演，同時與全國26所大專院校合作，鼓勵學生關懷訪視獨居長輩，基金會則會在一年三節給予慰問金。參與演出的藝人，也是抱著當一日志工的心情，用歌聲傳遞愛與關懷。