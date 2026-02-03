向愛他的人揮手再見！勇消詹能傑救人殉職今公祭 家屬不捨悲慟

社會中心／陳韋劭報導

基隆仁愛分隊小隊長詹能傑於火警中為了救人不幸殉職。（圖／翻攝畫面）

基隆仁愛分隊小隊長詹能傑於火警中為了救人不幸殉職，今天（3日）將由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，下午1時30分開始公奠儀式程序，覆旗褒揚、頒授追晉、宣讀祭文。

基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區，上月21日發生火警，起火戶內被回收物堆滿，仁愛分隊小隊長詹能傑為了搜救受困的羅姓女子，3次進入火場，最後找到羅女時，發現羅女昏迷，詹能傑脫下面罩捨身救人，2人最終不幸罹難。

詹能傑為警專23期畢業，消防資歷長達20年，曾參與國內多起重大事故的救災工作，包括2010年國道三號走山、2015年復興空難、2018年普悠瑪列車出軌、2018年花蓮翠堤大樓倒塌、2021年太魯閣列車出軌等事件，這場火災讓台灣痛失傑出的消防人才。

起火戶內堆滿雜物，導致救援、逃生困難。（圖／翻攝畫面）

詹能傑妻子是1名護理師，夫妻感情很好，2人育有1個女兒，目前就讀國小4年級。訃聞中透露，「我們最摯愛的詹能傑先生，於民國115年1月22日上午2時55分，向每一位愛他的人揮了揮手，說了一聲再見了！距生於民國74年12月20日，他輕輕的，降下了自己41載的人生帷幕。親愛的能傑，我們會試著放下心中的不捨與悲慟，且祈願您，離塵無憂、一路好走，在羽化颶空後永住天堂樂土。」

靈車預計今天上午11時30分先抵達仁愛分隊，在詹能傑工作地點做最後巡禮，之後再到基隆市立殯儀館，下午1時30分開始公奠儀式，由內政部長劉世芳率消防署長蕭煥章等主祭，覆旗褒揚、頒授追晉。

