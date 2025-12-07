向日示警？中俄時隔8年反導演習 陸專家曝為何「先做再說」

大陸國防部6日晚間宣布，中俄兩軍於12月上旬在俄羅斯境內舉行第三次反導聯合演習。官方強調此次聯演不針對第三方，與當前國際地區局勢無關。這是中俄時隔8年再次舉行反導聯合演習。與前兩次不同的是，此次演習在結束後才對外公布資訊。

今年7月下旬中俄舉行「海上聯合-2025」。（資料照／新華社）

根據公開報導，中俄首次首長司令部聯合反導演習於2016年5月舉行，大陸國防部提前近一個月發布消息；2017年12月的「空天安全-2017」第二次演習，也在一個月前對外公告。此次訊息稿內容也是三次中最為簡潔的一次。

大陸軍事專家宋忠平接受《環球時報》採訪時表示，選擇在演習結束後公布訊息，降低了演習的敏感性和政治色彩，使演習更專注於技術層面的合作與交流。他認為這體現了軍事透明度以及對自身軍事能力的自信，同時避免別有用心國家藉機炒作。

在此次演習公布前，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅於當地時間2日在莫斯科與俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）共同主持中俄第二十輪戰略安全磋商。雙方就涉及兩國戰略安全的重大問題進行溝通，一致同意全力落實兩國元首在戰略安全領域重要共識。

宋忠平分析，中俄雙方明確將在戰略安全等領域開展合作，涵蓋反導領域合作，包括加強早期反導預警合作以及整合反導資源等。他指出，中俄作為世界上少數具備各類各階段反導能力的國家，在高空、末端、中段反導方面均有實力。

大陸外長王毅與俄聯安會秘書紹伊古舉行戰略安全磋商。（資料照／新華社）

另一位接受《環球時報》採訪的軍事專家表示，中俄聯合反導演習期間，兩國防空反導部隊可針對戰法、戰術展開交流，在技術層面相互學習、相互借鑒，提高技戰術水平。

宋忠平認為，中俄強調加強反導合作，反導不僅是區域安全概念，更是自衛的重要展現。他提到，日本目前積極發展遠程飛彈，包括高超音速飛彈、12式反艦飛彈和巡弋飛彈，也引進「戰斧」巡弋飛彈等，這些舉動對大陸、俄羅斯等二戰戰勝國構成威脅。

根據宋忠平分析，中俄打造的是區域反導體系，而非全球反導體系，更聚焦於共享預警體系。一旦有國家向對方發射飛彈，兩國聯合共享的預警體系將共同發出警報，調動各自國家的反導體系實施攔截。

此前大陸外交部發布消息，稱中俄戰略安全磋商期間，雙方就涉日本問題進行戰略對表，達成高度共識，一致認為要堅定維護二戰勝利成果，堅決抵制任何為殖民侵略歷史翻案的錯誤言行。

