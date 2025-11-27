向暴衝版財劃法說不！政院點6大問題提覆議 卓榮泰：別錯上加錯
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
立法院藍白黨團11月14日強勢三讀「暴衝版」《財劃法》修正草案，政院今（27）日在院會中通過《財劃法》部分條文修正覆議案。行政院長卓榮泰召開記者會說明時，針對「暴衝版」《財劃法》拋出8問，並提醒恐產生的6大問題。他強調，115年度總預算案歲出及舉債，政院需再各增列2646億，加上原來的2992億，幾乎達5600億以上，已違反《公債法》設定的流量上限15%，無法執行，今日通過之覆議案後會呈請總統賴清德核可後移請立院覆議，請藍白立委別錯上加錯，合理審議此次覆議案內容。
卓榮泰表示，今日已是政院在過去1年多以來第8次提出覆議案，政院的覆議是基於憲政機關賦予政院的權力跟責任，而且他們每一次提出覆議都是被動的，只有在被動的情況下才能提出覆議。
他請在場媒體回憶，上次針對《財劃法》的覆議，政院很清楚地在行政院新聞中心提到公式計算有誤、垂直分配不合理、水平分配不公平，「我們苦口婆心地講了這麼多，但是覆議被否決，造成有340幾億統籌分配稅款因公式計算有誤核發不出去」。
卓揆感嘆，當時的覆議案政院講得非常清楚，可惜立法院不予重視，今日他們再次提出好幾項在這次「再修版」的《財劃法》當中，很錯誤的內容、條文，而且上次的錯誤只是造成離島不公平、垂直不合理、水平分配不公平，但這次的條文修正之後，造成的錯誤更大，會導致中央政府無法編列預算，或者是中央政府「違法編列預算」，這「萬萬使不得」。
卓揆提到，大家會說如果把公務、年度預算削減之後，就能符合《公債法》，但他好幾次請問，國防預算可以刪減嗎？人民的社會福利照顧可以刪減嗎？AI新十大建設的科技預算可以刪減嗎？全國那麼多鐵公路、捷運軌道公共建設計劃可以刪減嗎？我們的教育文化預算可以刪減嗎？新設立的運動部預算可以刪減嗎？未來4年1000億的治水預算可以刪減嗎？0到6歲、0到22歲所有相關生育、養育與教育計畫的預算可刪減嗎？
他不諱言，如果刪減就是明顯產生排擠效用（應），對整個國家向前進步的速度變慢，政院將對不起全國人民這麼辛勤地把國家經濟發展，已提升到一個相當高的境界，台灣從去年、今年到明年的經濟成長率都會是亞洲四小龍之首，但公共、社會福利建設不能落後於其他國家，所以堅持不能依照這樣《財劃法》的修正。
「而且行政院已經提出院版的《財劃法》」，卓榮泰強調，這個版本可讓國民生活品質更均勻、垂直劃分更合理、水平分配更公平、地方自治自主精神更強化，同時可以加強中央與地方的夥伴關係，因為不必受到一般型補助必須侷限在原來設定的金額當中，就可以恢復計畫型補助，也可以在統籌分配稅款當中，挪出更多地方自主財源，讓地方政府可以去計劃該縣市的特色、文化或在地的政策需求，都面面俱到。
同時，卓榮泰說，行政院版《財劃法》的計畫指標上面，不只算人口，還把人口結構分別計算，加重老人及青少年，也不只算土地面積，而是把土地面積的管理成本、產值分別計算，不只算營業稅歸在哪裡，更算造成營業所得、但相對的工業汙染指標。
他認為，在野黨立委當中有某些有識之士，他們清楚政院的版本，私底下都持肯定，但是黨的意思卻決定了他們的行為，這點讓人深感遺憾，只要讓大家有合理的討論空間，就可以把院版《財劃法》清楚送至立院討論，過程中只要大家接受了這樣的原則，認清楚這樣的公式，就可以把試算結果的數字詳列出來，否則現在政院詳列任何一個數字，難免被懷疑這個數字是怎麼拼湊的，一定要清楚這個原則、接受這樣的公式，就可以計算出數字。
卓榮泰感嘆，但上週政院版《財劃法》還是被暫時擱置，連付委都困難，立院要審議預算與法案，有這麼大的權力把政院送去的法案置之不理，如果國家進步是這樣的方式的話，我們深感遺憾，希望大家能合理討論。
針對「暴衝版」《財劃法》恐產生的6大問題，卓榮泰說明，第一，115年度總預算案歲出及舉債，政院需要再各增列2646億，加上原來的2992億，幾乎達到5600億以上，已經違反《公債法》設定的流量上限15%，政院無法執行。
第二，一般性補助不得低於一定金額，而且計畫型補助不得低於一定比率，延續性計畫不得終止變更它的補助金額，確確實實違反憲法第70條本旨，造成立院對政院所提的預算為增加支出的實質效果，侵害政院預算權、政府財政健全及中央施政決策，政院推動起來受到很大的障礙。
第三，規定中央應補助地方政府，把中央的調劑（財政）盈虛的權力，跟實施必要的彈性緊縮，這是過去所沒有的；第四，財力級次是按照舊版《財劃法》的分級，這無法合理反應地方實際的財政能力，嚴重矛盾。
第五，限縮中央減撥、扣抵補助款的情形，中央對地方要有監督權，做得好的予以嘉獎，做得不好應有所適減；第六，中央對地方財政的考核事項不足，且考核規定由政院召開地方首長會議共同決定，試想那樣的情節會決定出什麼樣的結果？「我覺得這是一個極端矛盾且不合理的《財劃法》」。
最後，卓榮泰總結，行政院礙於窒礙難行的考量，也依據憲政秩序，依「憲法增修條文」第3條第2項第2款規定，必須提出覆議案，今日行政院院會通過之後，會呈請總統核可，移請立法院覆議，也請立法院各位委員先進，能記取上次錯誤的教訓，不要錯上加錯，合理審慎（審視）這次覆議案的內容。
原文出處：快新聞／向暴衝版財劃法說不！政院點6大問題提覆議 卓榮泰：別錯上加錯
