向曹興誠發出最後通牒！游盈隆：7天內公開道歉 否則將提告

國民黨立委31罷免案全數失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆與聯電創辦人曹興誠互槓。曹興誠卻稱「把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面」、「無油水可撈，選擇在2019年退出民進黨」；游盈隆當時曾揚言要對曹興誠提出加重毀謗告訴。游盈隆21日晚間在臉書向曹興誠發出了最後通牒，他表示，已向曹興誠發出律師函，要求他在收到律師函後，7天內公開道歉，否則將會正式提告。

游盈隆21日在臉書貼文表示，他對曹興誠發出了最後通牒，經過近3個月冷靜、理智、全盤思考後，他今天已委請國內聲譽卓著的律師事務所，向曹興誠發出律師函。這是哀的美敦書（Ultimatum），請曹興誠於文到後7日內就不實誹謗本人為中共地下黨員、誹謗本人曾稱「花蓮人民主程度低」、毀謗本人退出民進黨「係因無油水可撈等等言論」公開道歉。如逾期未履行，本人將依法提告。

廣告 廣告

游盈隆接著表示，他重視且珍惜名譽，因為名譽不僅僅是他個人的第二生命；因此，他絕不姑息養奸，他必將聲討任何意圖謀殺他人格與榮譽的不正行為。

網友留言表示，「支持老師提告」、「老師加油！」、「老師！讚」、「支持游教授為正義奮戰到底」、「支持您提告到底」、「贊成老師對曹提告」。

【看原文連結】