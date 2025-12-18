向曾馨瑩求助！她大方「開放衣櫥隨便挑」

潘奕如跟郭董夫人曾馨瑩借衣服。（圖／民視）

潘奕如今（18日）出席《豆腐媽媽》宣傳活動，劇中她是豪門總裁的小三，為了讓角色更加分，她跟好閨密曾馨瑩情商借了衣服，每件都要價不斐，讓她非常感謝，也深怕弄壞她的衣服，「她的都太名貴，很擔心不小心弄髒，要跟劇組確認不用連戲才會用。」



吳皓昇、李沛綾、潘奕如、羅子惟、王晴劇中是豪門家庭。（圖／民視）

說起跟曾馨瑩的淵源，潘奕如表示：「我們是認識二十幾年一起跳舞的好朋友，以前我們一起跳演唱會跟很多活動，還有跳孫燕姿巡迴演唱會。」這次她因為角色需要，馬上想到跟曾馨瑩求助，對方也很大方馬上答應，讓她到家中直接看衣櫥挑衣服，「最近比較趕拍，很感謝她，今天又幫我挑兩件。」

廣告 廣告

潘奕如原想準備禮物或紅包回謝，但曾馨瑩堅持不收。潘奕如說她開鏡記者會亮相那件洋裝也是跟曾馨瑩借的，要價約十多萬，每件跟她借的衣服都要價不斐，「他這方面很低調，不會跟我在意這個，完全是友情力挺。」一旁吳皓昇聽了笑說，衣服不能借太多，尤其要小心是否連戲，免得最後要穿去跳海就糟了。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

基隆－石垣島航線票價被嫌貴！林氏璧聲援遭吐槽：2800元男女混睡通舖？

新開小店徵「行政職實領55k」每天供餐 工作內容網愣：老闆賺爛

沒名牌穿了！霸王餐台女網美「囚服出庭」 狂打斷法官遭斥：不准說話