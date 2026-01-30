向朝野喊話！賴清德：為子弟兵爭取更多預算
[NOWnews今日新聞] 農曆春節將屆，賴清德總統今（30）日赴花蓮勗勉國軍，期盼成為「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅；他也強調，政府會繼續給予國軍弟兄姊妹最大支持，也期盼朝野政黨放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。
賴清德上午赴花蓮勗勉「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，感謝國軍堅守崗位、全年無休保衛國家。
賴清德赴「陸軍花東防衛指揮部」致詞時表示，從去年到現在，花東防衛指揮部在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現與勤訓的成果，他要給予最大的肯定。
賴清德提到，在去年年底，中國進行環臺軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻的力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心，期望新的一年，期許各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。
賴清德提到，他要期勉大家，持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」鋼鐵勁旅。
賴清德強調，政府也會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂，也希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上放下歧見，為自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。
