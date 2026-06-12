「向朝鮮投放無人機案」：尹錫悅再獲刑30年
（德國之聲中文網）此前已被判處終身監禁的韓國前總統尹錫悅，周五（6月12日）又面臨新的法律處罰：他在涉嫌指示向朝鮮投放無人機案中被判處30年監禁。檢方指控稱，尹錫悅此舉是蓄意挑起與平壤的緊張局勢，為其在2024年12月試圖宣布戒嚴尋找借口。
據韓聯社報道，首爾中央地方法院認定尹錫悅一般利敵罪和濫用職權妨害他人行使權利罪成立。與尹錫悅一同被起訴的前國防部長官金龍顯和前國軍防諜司令部司令呂寅兄分別被判處有期徒刑30年和15年。
什麼是朝鮮無人機事件？
朝鮮聲稱，韓國在2024年10月三次派遣無人機飛越平壤上空散發宣傳傳單。韓國法院認為，尹錫悅、金龍顯、呂寅兄合謀推進無人機行動，目的是營造宣布緊急戒嚴的局勢。
背景閱讀：韓國前總統尹錫悅試圖挑起與朝鮮開戰？
尹錫悅的律師辯稱，這位被罷免的領導人並未下令、也未事後批准此次無人機投放行動，並聲稱該行動與戒嚴無關，而是為了回應朝鮮向韓方投放裝滿垃圾的氣球，屬於“正當的自衛行為”。而法院表示，事發時朝鮮“垃圾氣球”的挑釁活動已經減弱，無人機行動不能視為應對北韓投放垃圾氣球而采取的正當軍事行動。
尹錫悅則否認自己有任何不當行為。根據最新報道，尹錫悅的代理律師表示，這位前總統將就該判決提出上訴。
深陷法律糾紛的尹錫悅
2024年12月，尹錫悅發表電視講話宣布實施全國戒嚴，稱需要采取嚴厲措施清除韓國國會中的“反國家勢力”。此後不久，他被彈劾並被逮捕，被控犯有叛亂和妨礙司法公正在內的多項罪行。
2026年2月19日，韓國一家法院判處這位前總統終身監禁，罪名是他在2024年宣布戒嚴令，煽動叛亂、破壞憲法。同案被告、前國防部長金龍顯當時也被判處了30年有期徒刑。
主審法官指出，尹錫悅宣布戒嚴“旨在使國會癱瘓相當長一段時間……戒嚴令造成了巨大社會代價，而且被告對此也沒有表示過悔意”。此外，尹錫悅還面臨多項刑事指控。
長期以來，韓國被視為亞洲穩定的民主典範，但尹錫悅軍管失敗，喚起人們對1960年至1980年間軍事政變的痛苦回憶。
（韓聯社，法新社，路透社，美聯社）
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作者: 德正
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